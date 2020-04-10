Son Dakika | Fenerbahçe'ye teknik direktör müjdesi! Erol Bulut için resmi açıklama

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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EROL BULUT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu bilinen Erol Bulut için kulübü Aytemiz Alanyaspor'dan önemli açıklamalar geldi.
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AVRUPA BASININDAN FARKLI İSİMLER
Erol Bulut geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Bu açıklamalara karşın Fransız basını ise Fenerbahçe'nin 54 yaşındaki teknik direktör Laurent Blanc ile görüştüğünü duyurmuştu.
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Ayrıca Fenerbahçe'de adaylar arasında Mircea Lucescu ve Christoph Daum da bulunduğu ve sarı lacivertli yönetimin bu isimlerle olan dirsek teması da sürdüğü belirtiliyor.
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Son olarak İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.
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ALANYASPOR BAŞKANI KONUŞTU
Bu gelişmelerin üzerine gündemden düşmeyen Erol Bulut için Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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Hasan Çavuşoğlu, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu.
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ÖNÜNDE DURMAYIZ
Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydeden başkan, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.
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Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.