Son Dakika | Fenerbahçe'ye resmi yanıt! Yeni teknik direktör...

Futboldan zevk almak istiyorum. Önceliğim para değil. Duygu istiyorum. Arap ülkelerinde bu yok. O yüzden geleceğimle ilgili acele karar vermeyeceğim. Zaten şu anda futbol ortamı yok. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.