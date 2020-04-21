Son Dakika | Fenerbahçe'ye resmi yanıt! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? sorusu henüz yanıt bulamadı. Ancak konu hakkında Hırvatistan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
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Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 20 yıllık galibiyet serisinin de sona ermesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.
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Bu ayrılığın ardından sarı-lacivertliler için birçok teknik direktör adayı gündeme gelirken corona virüsü salgını sebebiyle henüz bir anlaşma yapılmamıştı.
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İLK ADAYLAR BELİRLENDİ
Sarı-lacivertlilerde Laurent Blanc, Di Francesco, Lucescu, Daum, Nenad Bjelica gibi isimler öne atılmıştı.
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RAFA KALKTI AMA...
Yerli teknik adamlardan ise Erol Bulut ve Abdullah Avcı ile birlikte Hüseyin Erdoğdu ve Yalçın Koşukavak'ın ismi sarı lacivertli takımla anıldı. Göreve en yakın aday olarak gösterilen Erol Bulut ismi birden rafa kalktı.
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Hırvatistan'dan önemli açıklamalar geldi.
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Dinamo Zagreb ile yollarını ayrılan Nenad Bjelica, Hırvat basınına konuştu. Deneyimli hoca Fenerbahçe ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Bjelica, " Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum." diye konuştu.
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FENERBAHÇE YANITI
Hırvat basınına verdiği röportajda "Türkiye'de Fenerbahçe'de göreve başlayacağınız yönündeki iddialar hakkında ne söylersiniz? sorusuna yanıt veren Bjelica, "Türk gazeteciler bana Fenerbahçe taraftarlarının takımın başına geçmemi istediğini söylüyorlar. Ancak kulüpten kimseyle temas etmedim şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğim haliyle varsayım üzerine bir soru. Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak
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Futboldan zevk almak istiyorum. Önceliğim para değil. Duygu istiyorum. Arap ülkelerinde bu yok. O yüzden geleceğimle ilgili acele karar vermeyeceğim. Zaten şu anda futbol ortamı yok. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.