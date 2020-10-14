Son Dakika | Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Diego Perotti, Samatta, Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara başlayamayan Diego Perotti'den konuyla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları devam ediyor. Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma saat 11.00’de başladı. Diego Perotti takımdan ayrı düz koşulara başlarken, üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.Isınma ve koordinasyon hareketlerinin pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı. Kasık ağrısı sebebiyle Garry Rodrigues antrenmanı yarıda bırakırken, milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile dün belindeki ağrılar sebebiyle antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımla çalıştı. Kronik sakatlığı bulunduğu iddialarını geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yalanlayan Perotti’den sevindirici haber geldi.Arjantinli yıldız, bu sabah yapılan antrenmanla düz koşulara başladı.Sabah yapılan antrenmanda üst adale sakatlığı bulunan kaptan Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Gökhan Gönül’ün Göztepe maçına yetişeceği tahmin ediliyor.Kasık ağrısı şikayetiyle bu sezon 5-6 kez antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Garry Rodrigues bu sabahta antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncunun tedavisine başlandı.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.Caner Erkin ise yine antrenmanda neşeli hareketleri ile dikkat çekti.Fenerbahçe, Perotti'nin antrenmanlara katılmasını Twitter hesabından da paylaştı.