Son Dakika | Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Diego Perotti, Samatta, Gökhan Gönül...

GÖKHAN GÖNÜL MAÇA YETİŞECEK Sabah yapılan antrenmanda üst adale sakatlığı bulunan kaptan Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Gökhan Gönül’ün Göztepe maçına yetişeceği tahmin ediliyor.