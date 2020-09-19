Fenerbahçe'ye transferde Slaven Bilic şoku!

BİRİ 30, BİRİ 15 GOL ATACAK İKİ SANTRFOR TRT Spor yorumcusu Tümer Metin de Emre Belözoğlu ile görüştüğünü ve kendisine biri 30 gol, biri 15 tane gol yapacak iki santrforun hazır olduğunu söylemişti.