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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 09:59 | 

Fenerbahçe'ye transferde Slaven Bilic şoku!

Emre Belözoğlu 'hazır' demişti ama...

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Vedat Muriqi satışı sonrası golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Önümüzdeki sezon tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer döneminde tam 12 ismi kadrosuna katmıştı.

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Hücum hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan Fenerbahçe'nin, Muriqi'nin satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyordu.

4BİRİ 30, BİRİ 15 GOL ATACAK İKİ SANTRFOR
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BİRİ 30, BİRİ 15 GOL ATACAK İKİ SANTRFOR

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin de Emre Belözoğlu ile görüştüğünü ve kendisine biri 30 gol, biri 15 tane gol yapacak iki santrforun hazır olduğunu söylemişti.

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Tümer Metin, "Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar" ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak Fenerbahçe'ye transferi için uğraştığı Mbawa Samatta ile ilgili kötü bir haber geldi.

7BILIC DE ONU İSTİYOR
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BILIC DE ONU İSTİYOR

Tanzanyalı golcü için Premier Lig'e yeni yükselen Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion da devreye girdi.

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The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı golcünün transferinde önemli bir aşama kaydetmişken WBA, bu transfer için Aston Villa ile görüşmelere başladı.

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Haberde Mbwana Samatta'nın tercihinin de Premier Lig'de kalmak olduğu ifade edildi.

10KİRALIK YA DA UYGUN BONSERVİSLE
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KİRALIK YA DA UYGUN BONSERVİSLE

Aston Villa, WBA'ya oyuncuyu satmak istediklerini ve görüşmeye hazır olduğunu iletti.

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WBA'nın Samatta'yı kiralamak istediği ancak doğru bir bonservis bedeli istenmesi durumunda transferi bu formülle de halledebileceği kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin ise günlerdir Aston Villa ile temas halinde olduğu ve bu temaslarını da aralıksız sürdürmeye devam ettiği bilgisi verildi.

13PREMIER LİGDE TUTUNAMADI
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PREMIER LİG'DE TUTUNAMADI

Samatta, Ocak 2020'de KRC Genk'ten Aston Villa'ya 10.5 milyon euro bonservisle transfer oldu.

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Aston Villa'nın bu ücretin tamamını olmasa da bir kısmını geri kazanmak istediğinin altı çizildi.

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Tanzanyalı golcü, Aston Villa'da 16 maçta 2 gol atarak beklentileri karşılayamadı ancak Genk'te 191 maçta attığı 76 gol ve 20 asistiyle adından söz ettirmişti.

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