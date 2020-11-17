Son Dakika | Fenerbahçe'ye ikinci kez Vedat Muriqi piyangosu! Bir ay içinde...
Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor.
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EN PAHALI 3. TRANSFER
Muriqi, Lazio'da uzun yıllar görev alan Sportif Direktör Lotito'nun yaptığı en pahalı 3. transfer olarak tarihe geçmişti. Ancak Kosovalı golcü, bu zamana kadar yeni takımında henüz golle tanışabilmiş değil.
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KOSOVA TARİHİNE GEÇTİ
Lazio'daki tutuk oyununa rağmen Kosova milli takımında gollerini sıralamaya devam eden Muriqi, ülkesi adına 10 gole ulaşırken Kosova'nın en çok gol atan futbolcusu durumunda.
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YİNE 11'DE BAŞLAYACAK
Golcü futbolcunun Crotone ile oynanacak maça da ilk 11'de başlaması beklenirken İtalya'dan gelen son iddia Fenerbahçe için piyango olabilir.
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SÖZLEŞMEDE ORTAYA ÇIKAN MADDE...
İtalyan basını Fenerbahçe ve Lazio arasındaki sözleşmeyi açıklarken sarı lacivertli takımın kasasına daha çok ücret ekleyebileceği ortaya çıktı.
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17.5 MİLYON EURO'NUN...
Il Tempo'nun haberine göre Fenerbahçe'ye 17.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek olan Lazio, bunu 4 taksite yayma konusunda sarı lacivertli takım ile anlaşmıştı.
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İLK TAKSİT ÖDENDİ, İKİNCİSİ...
İlk taksit için 4 milyon 875 bin euro, Vedat'ın imzaladığı gün Fenerbahçe'ye yatırıldı. İkinci taksit için de aynı ücrette anlaşılmıştı ve sözleşmede yazan maddeye göre bu taksidin de 2020 yılı içinde yatması gerekecek.
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LAZIO'NUN OPSİYON HAKKI
Ancak sözleşmedeki bir diğer madde de ortaya çıktı. Sözleşmeye göre Lazio, bu taksidi isterse Ocak ayına kadar erteleyebilme hakkına sahip.
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%18 DAHA FAZLA...
İtalyan ekibi eğer bu opsiyonu kullanması halinde ödeyeceği miktarın %18 daha fazlasını Ocak ayında Fenerbahçe'ye verecek.
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1.5 AY İÇİNDE ÖDEMEZSE...
Lazio'nun yaklaşık 1.5 ay içinde Fenerbahçe'ye ikinci taksidini yatırmaması durumunda sarı lacivertli takım, Muriqi transferinden ek olarak yaklaşık 900 bin euro daha kazanacak.
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Muriqi'nin Lazio kariyerine istediği gibi başlayamamasının ardından İtalyan taraftarları, Muriqi'nin bonservis ücretini eleştirmişti.
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ONDAN PAHALI SADECE İKİ İSİM VAR
Lotito döneminde Lazio, sadece Zarate ve Serge Milinkovic-Savic'e Vedat'tan daha fazla bonservis ücreti ödemişti.
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Öte yandan Lazio'nun bu haftasonu karşılaşacağı Crotone'nin sportif direktörü Giuseppe Ursino ise Vedat Muriqi hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
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'VEDAT'TAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM'
Ursino, ''Umarım bize karşı Felipe Caicedo ilk 11'de başlar. Vedat Muriqi'yi İtalya'ya gelmeden önce de tanıyordum. Ondan çok şeyler bekliyorum, çok iyi bir forvet.'' diye konuştu.