Son Dakika | Fenerbahçe'ye ikinci kez Vedat Muriqi piyangosu! Bir ay içinde...

'VEDAT'TAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM' Ursino, ''Umarım bize karşı Felipe Caicedo ilk 11'de başlar. Vedat Muriqi'yi İtalya'ya gelmeden önce de tanıyordum. Ondan çok şeyler bekliyorum, çok iyi bir forvet.'' diye konuştu.