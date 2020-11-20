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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'ye genç sambacı! Luciano buldu, Emre Belözoğlu hayran kaldı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 09:27 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'ye genç sambacı! Luciano buldu, Emre Belözoğlu hayran kaldı...

Fenerbahçe geleceğin yıldız adaylarını kulübe kazandırmak için çalışmalara devam ediyor. Unutulmaz stoper Luciano’nun önerdiği ve scoutların takibe aldığı 'harika çocuğa' Emre Belözoğlu hayran kaldı.

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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yeni isimle adından söz ettiren Fenerbahçe, transfer hız kesmiyor.

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Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, yalnızca deneyimli isimleri değil aynı zamanda genç yıldız adaylarını da takip ediyor.

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Uzun vadeli bir kadronun temellerini atmayan isteyen Emre Belözoğlu, son olarak Fenerbahçe'nin eski savunmacılarından Fabio Luciano ile bu konuda görüşmüştü.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, ''Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği eski sarı lacivertli futbolcu Fabio Luciano, ilk ismi ülkesinde buldu.

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Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirdi.

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Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenildi.

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Takvim'in haberine göre, 31 Aralık 2021'de Santos ile sözleşmesi sona erecek Jorge'nin babası, oğlunun yüksek ücretle bir takıma gitmesini istedi.

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Bunun üzerine Jorge, Santos'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

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Jorge'nin, yaşına rağmen çok yönlü bir forvet olduğu Belözoğlu'nun bu oyuncu için özel mesai harcamaya hazır olduğu iddia edildi.

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Menajeri olan babası ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'nin Jorge ile anlaşıp sözleşmesinin bitmesini bekleyebileceği ya da Santos kulübü ile anlaşma yoluna gidebileceği de gelen haberler arasında.

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Jorge 18 yaşında olmasına rağmen ülke Brezilya'da çok iyi tanınıyor. Brezilya U17 Milli Takım'ında 10 maçta 6 gol atıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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