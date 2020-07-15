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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Caner Erkin açıklamasından sonra...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 15:37,

Son Dakika | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Caner Erkin açıklamasından sonra...

Beşiktaş cephesinden gelen resmi açıklama sonrasında Fenerbahçe'de hesaplar değişti. Sarı lacivertliler, Hasan Ali ve Caner Erkin isimlerinin yanına dünyaca ünlü bir yıldızı yazdı.

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1FENERBAHÇEDE HESAPLAR DEĞİŞTİ
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FENERBAHÇE'DE HESAPLAR DEĞİŞTİ

Yeni sezon kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Beşiktaş cephesinden gelen Caner Erkin açıklamasının ardından işler değişti. İşte yeni plan...

2TRANSFER DÖNEMİ İPLE ÇEKİLİYOR
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TRANSFER DÖNEMİ İPLE ÇEKİLİYOR

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için gözünü tamamen yaz transfer dönemine çevirdi.

3HASAN ALİ KALDIRIM BİLMECESİ SÜRÜYOR
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HASAN ALİ KALDIRIM BİLMECESİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu merak edilirken, sol bek mevkisi için çalışmalar sürüyor.

4RESMİ AÇIKLAMA CAN SIKTI
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RESMİ AÇIKLAMA CAN SIKTI

Son olarak Caner Erkin cephesinde yaşanan yeni gelişmeler, Fenerbahçe yönetimini yeni bir sol bek arayışına itti.

5
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BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ ANLATTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada hem Caner Erkin'in hem de Gökhan Gönül'ün son durumlarını aktardı.

6GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI
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GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI

Beşiktaş cephesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile futboldan sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri biten futbolcularla görüşmelere başlamıştı.

7İLK İZLENİMLER OLUMLU
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İLK İZLENİMLER OLUMLU

İlk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturan Çebi-Kocadağ ikilisinin görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

8YARI YARIYA İNDİRİME SICAK BAKIYORLAR
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YARI YARIYA İNDİRİME SICAK BAKIYORLAR

Siyah beyazlı yönetimin halen yılda 1.7’şer milyon Euro garanti ücret alan iki futbolcuya yıllık 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

9İŞTE AHMET NUR ÇEBİNİN AÇIKLAMALARI
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İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

“Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner’in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti. En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük."

10TAKIMDA KALMAYA YAKINLAR
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TAKIMDA KALMAYA YAKINLAR

"Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner’in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz”

11MARCOS ROJO MÜJDESİ
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MARCOS ROJO MÜJDESİ

Listesine birçok ismi alan Fenerbahçe'de Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcos Rojo ismi ön plana çıktı. Arjantinli sol bekten sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi.

12YOLCULAR LİSTESİNDE
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YOLCULAR LİSTESİNDE

Telegraph'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Manchester United yaz transfer döneminde 6 futbolcusunu elden çıkarmak isterken, bu isimlerden biri de Marcos Rojo oldu.

13İNGİLİZLERİN İNADI KIRILMAMIŞTI
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İNGİLİZLERİN İNADI KIRILMAMIŞTI

Geçtiğimiz transfer sezonunda da 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe yönetimi Manchester United'ın inadını kıramamıştı.

14BİR KEZ DAHA ŞANS DENENECEK
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BİR KEZ DAHA ŞANS DENENECEK

Mutlak bir sol bek takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Tangocu yıldız için yeniden harekete geçeceği belirtildi.

15FENERBAHÇENİN İŞTAHI KABARIYOR
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FENERBAHÇE'NİN İŞTAHI KABARIYOR

Marcos Rojo'nun sol bek mevkisinin yanında stoper de oynayabiliyor olması Fenerbahçe'nin bu transferde iştahını kabartıyor.

16BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI
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BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Manchester United'ta Luke Shaw'ın arkasında kalan Rojo bu sezon İngiltere Premier Lig'de 3 maçta forma giyebildi.

17HOCASI ONAY VERDİ
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HOCASI ONAY VERDİ

Ole Gunnar Solskjaer'in transfer döneminde Arjantinli futbolcunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi.

18SÖZLEŞMESİ SENEYE SONA ERİYOR
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SÖZLEŞMESİ SENEYE SONA ERİYOR

Marcos Rojo'nun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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