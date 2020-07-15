Son Dakika | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Caner Erkin açıklamasından sonra...
Beşiktaş cephesinden gelen resmi açıklama sonrasında Fenerbahçe'de hesaplar değişti. Sarı lacivertliler, Hasan Ali ve Caner Erkin isimlerinin yanına dünyaca ünlü bir yıldızı yazdı.
FENERBAHÇE'DE HESAPLAR DEĞİŞTİ
Yeni sezon kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Beşiktaş cephesinden gelen Caner Erkin açıklamasının ardından işler değişti. İşte yeni plan...
HASAN ALİ KALDIRIM BİLMECESİ SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu merak edilirken, sol bek mevkisi için çalışmalar sürüyor.
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