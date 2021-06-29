Son Dakika: Fenerbahçe'ye Diego Perotti piyangosu vurdu! Yarmolenko - Galatasaray flörtü, Beşiktaş'ın sürprizi - Transfer Haberleri

YA İNDİRİM YAP, YA KULÜP BUL Beşiktaş’ta yıllık 3 milyon Euro kazanan Adem Ljajic siyah beyazlı formayı giyebilmek için ya ücretinde indirim yapacak ya da kendisine kulüp bulacak. Sırp oyuncunun menajeri ile temasa geçen siyah beyazlı yönetim, 2 seçenek sundu.Tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken siyah beyazlılar “Ljajic için ödenen para çok yüksek. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen kulübümüz bu yükün altından kalkmak zorunda ama futbolcular da fedakârlık yapmalı. Ya da başka bir kulübe kiralık veya satılık olarak gönderebiliriz” teklifini yaptı. Türkiye’yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirten Ljajic’in bu öneriyi düşüneceğini söylediği öğrenildi. (Hürriyet)