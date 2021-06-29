Son Dakika: Fenerbahçe'ye Diego Perotti piyangosu vurdu! Yarmolenko - Galatasaray flörtü, Beşiktaş'ın sürprizi - Transfer Haberleri
Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler transferde! EURO 2020 heyecanının sürdüğü şu günlerde Türkiye'nin turnuvaya veda etmesiyle akıllar atılacak imzalarda.
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
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SALİH UÇAN - BEŞİKTAŞ
Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Uçan'ın Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle; "Dört büyük kulüpten Fenerbahçe dışında üçü beni istedi, çok gururluyum. Hem Beşiktaş’ın, hem Galatasaray’ın, hem Trabzonspor’un benimle ilgilenmesinden dolayı mutluyum. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardık. Süreci menajerim Ömer Uzun yönetiyor. Transferim yüzde yüz bitti diyemiyorum ama son birkaç detay kaldı artık."
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SZALAI - NAPOLİ
Napoli Today'in habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi ile için ilk teması sağladı. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Apollon Limassol'dan 2.3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.Haberde sarı lacivertli kulübün, bu rakamın altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı bilgisine de yer verildi. Ayrıca Napoli'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui'yi de önererek rakamı aşağı çekmek istediğini belirtildi.
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YARMOLENKO - GALATASARAY
Galatasaray'ın Ukrayna'nın yıldızı Yarmolenko'nun peşinde olduğu iddia edilmişti... Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, West Ham United yönetimi, Andriy Yarmolenko'nun satışına onay verdi ve oyuncuyla yaz transfer sezonunda yollarını ayırmak istiyor. Haberin detayların,da 31 yaşındaki yıldız ismin bonservisinin de belli olduğu yazıldı ve bu rakamın 5 milyon pound (5.8 milyon euro) olacağı dile getirildi.
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YA İNDİRİM YAP, YA KULÜP BUL
Beşiktaş’ta yıllık 3 milyon Euro kazanan Adem Ljajic siyah beyazlı formayı giyebilmek için ya ücretinde indirim yapacak ya da kendisine kulüp bulacak. Sırp oyuncunun menajeri ile temasa geçen siyah beyazlı yönetim, 2 seçenek sundu.Tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken siyah beyazlılar “Ljajic için ödenen para çok yüksek. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen kulübümüz bu yükün altından kalkmak zorunda ama futbolcular da fedakârlık yapmalı. Ya da başka bir kulübe kiralık veya satılık olarak gönderebiliriz” teklifini yaptı. Türkiye’yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirten Ljajic’in bu öneriyi düşüneceğini söylediği öğrenildi. (Hürriyet)
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DİEGO PEROTTİ - GENOA
Fenerbahçe, Genoa'yla görüşmelerini sürdüren ve Serie A'ya dönmek isteyen Diego Perotti'yi ilerleyen günlerde satabilir. (Fabrizio Romano)