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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'ye derbi öncesi transferde büyük şok
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 08:03 | 

Son dakika | Fenerbahçe'ye derbi öncesi transferde büyük şok

Bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber geldi.

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Bu sezon transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2KALINIC YALANLANDI
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KALINIC YALANLANDI

Sarı-Lacivertiler'in Edinson Cavani, Mario Mandzukic, Nikola Kalinic gibi birçok dünyaca ünlü golcüyle görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe Kulübü daha sonra resmi sitesinden yaptığı açıklamayla başkan Ali Koç'un Fali Ramadani ve Nikola Kalinic ile bir araya geldiği haberlerini yalanlamıştı.

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Fenerbahçe taraftarının beklediği forvet Mbwana Samatta olurken, gözler şimdi alınacak ikinci santrfora çevrildi.

51+1 YILLIK SÖZLEŞME
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1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Bu ismin ise Papiss Cisse olduğu bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut ile Alanya'da harika bir sezon geçiren Senegalli santrfor ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bilgisi geldi.

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Cisse'nin transferinin hafta içinde tamamlanacağı ve kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

7GEÇEN SEZON TOPLAM 26 GOL ATTI
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GEÇEN SEZON TOPLAM 26 GOL ATTI

Cisse'nin menajerinin 2 yıllık sözleşme talep ettiği ancak 1+1 yıllık sözleşmede karar kılındığı da ifade edildi.

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35 yaşındaki Senegalli yıldız, geçtiğimiz sezon ligde 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gole imza atmıştı.

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Papiss Cisse uzun yıllar Premier Lig'de Newcastle United forması da giymişti.

10EROL BULUT, PEROTTIYİ TERCİH ETTİ
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EROL BULUT, PEROTTI'Yİ TERCİH ETTİ

Bu arada kanat transferi de yapacak olan Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un adaylar arasında Perotti'yi tercih ettiği ve yönetimin de bu isme yöneldiği bildirildi.

11ZE LUISTEN FENERBAHÇEYE KÖTÜ HABER
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ZE LUIS'TEN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın ardından takıma katılacak 2. forvet için adı geçen isimlerden Ze Luis'ten kötü haber geldi.

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Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

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Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

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Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı. (Sabah)

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