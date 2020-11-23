Son Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan flaş transfer itirafı! Sörloth...

Fenerbahçe yapılan transferlerden sonra medyada şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Sence bu sezon kadro yapılanması dışında farklı olan neler var? Kimi kendinize rakip olarak görüyorsunuz? Taraftarların bizleri bu şekilde konumlandırması tabii ki güzel ancak bu durumun çok fazla abartılmaması gerekiyor. Bu durum hem gerçekçi ölçüler dışında bir beklentiye yol açabilir, hem de rakiplerimize saygısızlık olabilir. Elbette herkes istediğini düşünmek konusunda özgür ancak en azından ben bu konuda bu kadar cüretkâr bir yorum yapmak istemiyorum. Lig çok uzun, şartlar normal değil. Tabii ki kendimize çok güveniyoruz, tabii ki en iyisi olmak için çalışıyoruz ancak ‘favori’ kelimesini sevmiyorum.