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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 16:49,

Tahir Karapınar sonrası Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Yapılan teklifi açıkladılar

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Süper Lig'de kalan 8 haftayı Tahir Karapınar'e emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

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Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından titiz bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, listedeki isimlerle temas sağlamıştı.

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Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.

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Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise "Sayın Pellegrini, Fenerbahçe'nin muhteşem ve tarihi bir kulüp olduğunu düşünüyor. Daha fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe muhteşem bir kulüp" ifadesini kullanmıştı.

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Listede Türk teknik adamlar olarak ise Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Divan Kurulu'nda teknik direktörle ilgili olarak, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak...

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40-50 yaşları arası, Ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Suudi Arabistan basını ise bugün ortaya çarpıcı bir iddia attı.

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Goal Arabia'nın okurlarına duyurduğu habere göre; Fenerbahçe için son olarak Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın ismi gündeme geldi.

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Haberde Sarı-Lacivertli ekibin, Portekizli teknik adama yıllık 2.5 milyon Euro'luk kontrat önerdiği belirtildi.

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Takımıyla Suudi Arabistan Ligi ve Kupası zaferi yaşayan Vitoria'nın henüz yeni sözleşme yapmadığı ve teklifi beklettiği de iddia edildi.

12GELECEK AY BOŞA ÇIKIYOR
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GELECEK AY BOŞA ÇIKIYOR

Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

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Son 5 yılda yönettiği takımlarla lige ambargo koyan Vitoria, Benfica ile 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı.

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Deneyimli futbol adamı, Al Nassr ile ise 1 Suudi Arabistan Ligi, 1 de Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşadı. (Fanatik)

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