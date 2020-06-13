Tahir Karapınar sonrası Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise "Sayın Pellegrini, Fenerbahçe'nin muhteşem ve tarihi bir kulüp olduğunu düşünüyor. Daha fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe muhteşem bir kulüp" ifadesini kullanmıştı.