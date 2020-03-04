Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 13:19,
Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Bir sürpriz daha...
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yanal, Trabzonspor karşısında sarı lacivertli ekibin başında son maçına çıkarken görevini resmi olarak da bırakmış oldu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var." açıklamasını yapmıştı. Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını vermişti.
Bu ifadeler sonrası gözler Fenerbahçe'nin başına geçecek isme çevrilirken Ali Koç ve yönetimi yeni teknik direktör konusunda mesaiye başladı.
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