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Futbol
Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 13:19, /

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Bir sürpriz daha...

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yanal, Trabzonspor karşısında sarı lacivertli ekibin başında son maçına çıkarken görevini resmi olarak da bırakmış oldu.

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Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...

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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var." açıklamasını yapmıştı. Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını vermişti.

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Bu ifadeler sonrası gözler Fenerbahçe'nin başına geçecek isme çevrilirken Ali Koç ve yönetimi yeni teknik direktör konusunda mesaiye başladı.

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Sarı lacivertli ekipte gündeme Emre Belözoğlu ile birlikte eski futbolcular Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı'ya devredilmesi geldi. Ancak yönetim bu konuda kesin kararını vermiş değil.

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Son iki sezonda sistemin oturmadığını düşünen idareciler bir yandan da Alman ekolünü düşünüyor. Buradaki amaç bir an evvel yeni teknik direktör ile anlaşıp en azından ligin kalan haftaları ve bir sonraki sezon için yapıyı oluşturmak.

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Futbolculuk kariyerini Almanya’da geçiren 48 yaşındaki Kovac, Hırvatistan Millî Takımı’ndan sonra Eintracht’ta görev almış ve daha sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Hırvat teknik adamın adı listenin başına yazıldı.

7ALİ KOÇ TEMASA GEÇTİ İDDİASI

ALİ KOÇ TEMASA GEÇTİ İDDİASI

52 yaşındaki teknik adam Roger Schmidt Salzburg ve Leverkusen performanslarıyla akıllara kazınmıştı. Temmuz ayından beri boşta olan tecrübeli çalıştırıcıyla bizzat Başkan Ali Koç’un temasa geçtiği dahi iddia ediliyor.

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Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'un takımın başına geçme ihtimali ise biraz zayıf.

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Bir başka Alman ekolünden gelen isim Erol Bulut ise yüksek sesle adı anılan adaylardan. Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı dönemler geçiren ve teknik direktörlük konusunda kendisini ispatlayan Bulut için her an temasa geçilebilir.

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Öncelikle Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Flamengo'dan ayrılmayı düşünmüyor.

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İkinci aşamada düşünülen projenin ise Mircea Lucescu’ya bir rol vermek olacağı iddia edildi. Bu durumda Rumen futbol adamının kulübede olmaktan ziyade danışman ya da futbol direktörü gibi bir görev alması muhtemel.

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