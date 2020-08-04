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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un istediği ilk transfer belli oldu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 08:21,

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un istediği ilk transfer belli oldu

Büyük sürpriz... Yönetime onun ismini verdi

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Süleyman Arat - Spor Arena | Genç jenerasyonun umut vaat eden teknik adamları arasında yer alan 45 yaşındaki Erol Bulut’un bugüne dek hiç bilinmeyen yönlerini araştırdık.

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Edindiğimiz bilgiler 3 yıllık mesleki kariyerinde hızlı bir yükselişe imza atan Bulut’un başarısının tesadüfi olmadığını, özellikle insani ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu ortaya koydu...

3OYUNCULARLA ARKADAŞ GİBİ ANCAK...
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OYUNCULARLA ARKADAŞ GİBİ ANCAK...

Sakin ve sevecen bir yapıya sahip olan Erol Bulut, çalıştırdığı bütün takımlarda futbolcularıyla ‘arkadaş’ ya da ayrım yapmadan ‘ağabey-kardeş’ ilişkisi kuruyor.

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Oyuncularına karşı olabildiğince güler yüzlü ve tatlı dilli olan Bulut, takımda otorite ve disiplin sağlama görevini ağırlıklı olarak ise Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’a bırakmış durumda.

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17 yıllık bir deneyime sahip olan 49 yaşındaki Pantelopoulos son derece disiplinli, otoriter ve taviz vermeyen bir çalıştırıcı.

6İYİ POLİS BULUT, KÖTÜ POLİS PANTELOPOULOS
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İYİ POLİS BULUT, KÖTÜ POLİS PANTELOPOULOS

Teknik direktörlüğe başladığı Yeni Malatyaspor’dan bu yana Erol Bulut’un yanında olan Pantelepoulos, çoğunlukla yüksek tempolu geçen antrenmanlarda adeta pestilini çıkardığı fubolcuların gönlünü, idmanlardan sonra yaptığı şakalarla alıyor.

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Bu yönüyle Bulut ile Pantelopoulos’un ‘iyi polis, kötü polis’ rollerini paylaştıklarını söylemek yanlış olmaz!

8SORUNLARI MEHMET YOZGATLI ÇÖZÜYOR
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SORUNLARI MEHMET YOZGATLI ÇÖZÜYOR

Erol Bulut’un ekibindeki diğer kilit isim, Fenerbahçe’nin 100. yılda kazandığı şampiyonlukta futbolcu olarak büyük payı bulunan Mehmet Yozgatlı.

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Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlayan Yozgatlı, teknik direktör Erol Bulut ile oyuncular arasında ‘köprü’ görevi görüyor.

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Ön planda olmayı sevmeyen Yozgatlı, performansında sorun gördüğü futbolcuyu Bulut’a bildirerek tedbir almasını sağlıyor ya da kendisi özel antrenmanlar yaptırarak yeniden form tutturuyor.

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Yozgatlı ayrıca oyuncuların kişisel problemleriyle de yakından ilgilenip çözümünü sağlıyor.

12ONUR BULUT VE 8 KiŞiLiK EKiBiNi GETiRMEK iSTiYOR
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ONUR BULUT VE 8 KiŞiLiK EKiBiNi GETiRMEK iSTiYOR

Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, Erol Bulut’un otoriter yüzünü, Mehmet Yozgatlı sorun çözen tarafını, futbolculardan Onur Bulut ise hırsını temsil ediyor.

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Kendisi gibi Almanya’da doğup büyüyen orta saha oyuncusu Onur’un çalışma azmi ile iş disiplinini çok beğenen Erol Bulut, 26 yaşındaki futbolcuyu tüm takıma örnek gösteriyor.

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Alanyaspor’da birlikte çalıştığı 8 kişilik ekibin tamamını Fenerbahçe’ye getirmek isteyen ancak yönetime sadece Pantelis Pantelopoulos ve Mehmet Yozgatlı isimlerini kabul ettiren Erol Bulut’un, Onur’un da transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.

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