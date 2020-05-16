Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hoca planına Corona virüsü darbesi!
Ersun Yanal ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü henüz bulamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir isimle anlaşmak üzere olduklarını ancak planlarını Corona virüsü salgınının bozduğu söyledi. Ali Koç'un bahsettiği isim ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası henüz bir hocayla el sıkışmayan sarı-lacivertli ekibin transfer görüşmelerine dair Başkan Ali Koç'tan açıklama geldi.
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'EL SIKIŞMAK ÜZEREYKEN...'
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Koç, teknik adam ismi belirtmese de bazı ipuçları verdi. "3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Biriyle el sıkışmak üzereyken Avrupa Şampiyonası 2021 yazına ertelendi ve anlaşmamız bozuldu." diyen Başkanın bahsettiği hocanın kim olduğu ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik adamlık koltuğu henüz dolmadı. Kötü bir grafik çizen Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalar hız kazanmıştı ancak dünyayı saran corona virüsü salgını, sarı-lacivertlilerin hesaplarını da bozdu.
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Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, uzun süre Nenad Bjelica ve Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile görüştü. Bu isimler dışında başka adaylar da gündeme geldi.
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NENAD BJELICA BEKLEMEYE ALINDI
Nenad Bjelica, son yaptığı açıklamada Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü hatta bazı detayları da konuştuklarını söylemişti. Ancak Fenerbahçe, Bjelica ile ilgili beklemeye geçti.
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EROL BULUT AĞIRLIK KAZANDI
Bjelica'da beklemeye geçen Fenerbahçe'de Erol Bulut ismi son günlerde yeniden ağırlık kazanmaya başladı. 'Ligi ve ülke futbolunu bilen bir isim' aradıklarını söyleyen Ali Koç'un işaret ettiği isim Erol Bulut olabilir.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüşülen isimlere dair de ipuçları verdi. 3-4 hoca ile temas halinde olduklarını dile getiren Koç, hatta bir isim ile anlaşma noktasına geldiklerini ancak corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020'nin planlarını bozduğunu söyledi.
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"EURO 2020 PLANLARIMIZI BOZDU"
Ali Koç, "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı ve anlaşmamız bozuldu" açıklamasını yaptı.
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O İSİM ORTAYA ÇIKTI!
Ali Koç'un bahsettiği bu ismin ise Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade ediliyor. (Sabah)
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2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a final oynatarak adından bahsettiren Dalic, daha önce yaptığı açıklamayla EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
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Dalic ile el sıkışma aşamasına gelen ancak salgın sonrası anlaşmanın rafa kalktığı Zlatko Dalic isminin Fenerbahçe için hala masada olduğu söyleniyor.
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Teknik direktörlük kariyerine 2007'de Rijeka ile başlayan eski Hırvat futbolcu Dalic, ardından Arnavutluk ekibi Dinamop Tirana'yı çalıştırmış ve 1 yıl sonra yeniden ülkesine dönerek Slaven Belupo'yu idare etmişti.
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2010 yılında Suudi Arabistan ekibi Faisaly'ye imza atan Dalic, 2012'de Al Hilal'in U23 takımını, 2013'te ise Al Hilal'in A Takımını çalıştırdı. 2014'te Birleşik ARap Emirlikleri ekibi Al-Ain'in başına geçen Hırvat teknik adam 2017'de Hırvatistan Milli Takımı'nda göreve başladı.
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HIRVATİSTAN'I DÜNYA İKİNCİSİ YAPTI
Dalic yönetimindeki Hırvatistan 2018 Dünya Kupası'nda final oynamış ve kupayı Fransa'ya kaybetmişti.