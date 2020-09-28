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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni forveti Samatta için transfer itirafı! 'Gönülsüzce gitti...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 15:38 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni forveti Samatta için transfer itirafı! 'Gönülsüzce gitti...'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta için eski teknik direktöründen transfer itirafı geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

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Vedat Muriqi yerine bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Golcü futbolcu, imzanın ardından ''Fenerbahçe taraftarı her zaman kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.'' ifadelerini kullanmıştı.

4İLK MAÇINA G.SARAY KARŞISINDA ÇIKTI
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İLK MAÇINA G.SARAY KARŞISINDA ÇIKTI

Galatasaray derbisinin ikinci yarısında oyuna giren Samatta, güçlü fiziği ile de kısa sürede dikkat çekti.

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Bonservisine 6 milyon euro ödenen Samatta için İngiltere'den çarpıcı açıklamalar geldi.

6GÖNÜLSÜZCE GİTTİ
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'GÖNÜLSÜZCE GİTTİ'

Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, 27 yaşındaki golcünün 'gönülsüzce' transfer olduğunu belirtti.

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İngiliz basınına konuşan Smith, Samatta için itiraflarda bulunurken şu sözleri kullandı;

8ONA BURADA BİR GARANTİ YOKTU
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'ONA BURADA BİR GARANTİ YOKTU'

Bence Samatta için Fenerbahçe'ye gitmesi iyi bir karar oldu. Burada kalsaydı oynama garantisi yoktu. Ayrıca rekor bir transfer ücretiyle (30 milyon euro) Ollie Watkins'i de almıştık.

9FORVETİMİZ DOLMUŞTU
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'FORVETİMİZ DOLMUŞTU'

Watkins bize göre buradaki en iyi golcülerden. Keinan Davis'in de sözleşmesini uzatmıştık zaten. Forvet pozisyonumuz dolmuştu.

10İYİ BİR TEKLİF GELMİŞTİ
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'İYİ BİR TEKLİF GELMİŞTİ'

Futbolcuları burada stok yapmayız. Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti.

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Samatta'nın burada başarısız olması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu.

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Kendisine kariyerinin ilerideki zamanları için başarılar dilerim.

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Samatta, geçen sezonun devre arası transfer döneminde 10.5 milyon euro karşılığında Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu.

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Futbol Keyfi | Deniz Satar: Derbi 2-3 hafta sonra oynansaydı oyuncu ve oyun bazında birçok parametre farklı olabilirdi'

MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, Hürriyet.com.tr Instagram hesabının canlı yayınındaGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin kritiğini yaparken Fenerbahçe'nin derbilerdeki yenilmeme istatistiği, seyircisiz maçların oyuna olan etkisi ve Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta ile ilgili öne çıkan değerlerdirmelerde bulundular.

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