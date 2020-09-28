Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni forveti Samatta için transfer itirafı! 'Gönülsüzce gitti...'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta için eski teknik direktöründen transfer itirafı geldi.
Golcü futbolcu, imzanın ardından ''Fenerbahçe taraftarı her zaman kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.'' ifadelerini kullanmıştı.
'FORVETİMİZ DOLMUŞTU'
Watkins bize göre buradaki en iyi golcülerden. Keinan Davis'in de sözleşmesini uzatmıştık zaten. Forvet pozisyonumuz dolmuştu.
Samatta, geçen sezonun devre arası transfer döneminde 10.5 milyon euro karşılığında Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu.
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