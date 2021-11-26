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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler! Şampiyonluk ödülü ne kadar?
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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 08:27 | 

Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler! Şampiyonluk ödülü ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şekilleniyor.

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1KONFERANS LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında statü gereği Fenerbahçe'nin olası rakipleri netleşiyor.
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Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5. haftası tamamlanan Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos'un gerisinde kaldı.
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D Grubu'nu 3. sırada bitiren sarı lacivertliler, yoluna 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
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Play-Off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması gözden kaçmıyor.
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İşte; 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi ile ilgili detaylar...
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Fanatik'te yer alan habere göre; UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
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2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.
8Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.
9Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri kimler

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin olası rakipleri şöyle:
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Roma (İtalya), Tottenham (İngiltere), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya)
11UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.
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