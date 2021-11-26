Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler! Şampiyonluk ödülü ne kadar?
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şekilleniyor.
KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında statü gereği Fenerbahçe'nin olası rakipleri netleşiyor.
D Grubu'nu 3. sırada bitiren sarı lacivertliler, yoluna 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.
Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?
Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?
Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin olası rakipleri şöyle: