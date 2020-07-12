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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 07:45,

Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Süper Lig'de ortalık fena karışacak

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Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Sarı-Lacivertli ekibin Henry Onyekuru ile ilgili transfer planı da ortaya çıktı.

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Kanarya, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

4HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO
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HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi.

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Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

64.6 MİLYON EURO KAZANACAK
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4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek.

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Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun ikinci yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.

8ÖNCE VEDAT MURIQI, SONRA MERT HAKAN YANDAŞ
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ÖNCE VEDAT MURIQI, SONRA MERT HAKAN YANDAŞ

Son dönemde ezeli rakibi Galatasaray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriqi'i Cimbom'un elinden almıştı.

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Eski Galatasaraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.

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