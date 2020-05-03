Son Dakika | Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktöre Süper Lig'den teklif!

F.BAHÇE'DE LİSTE BAŞI BJELICA Bu dönemde birçok isim gündeme gelmesine karşın son günlerde Nenad Bjelica ismi ön plana çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat teknik adamla anlaşma noktasına geldiği ve 2 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.