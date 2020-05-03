Son Dakika | Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktöre Süper Lig'den teklif!
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ünlü teknik direktöre Süper Lig'den talipler olduğu ortaya çıktı.
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Koronavirüs gündemi nedeniyle yeni teknik direktör konusunda seçici davranan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca konusunda acele etmeye sarı lacivertliler için flaş bir gelişme yaşandı.
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YANAL'DAN SONRA...
Yanal'ın ayrılığının ardından Süper Lig'den Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimlerin listeye alındığı belirtilmişti.
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Ayrıca Fenerbahçe'nin Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak ve Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu ile temasa geçtiği yazılmıştı.
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Son olarak Fenerbahçe yönetiminin, Hüseyin Eroğlu'nu altyapının başına geçirmek için çalışmalara başladığı öğrenilmişti.
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SÜPER LİG KULÜPLERİ DEVREDE
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.
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İzmir temsilcisinde 8'inci sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi
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Eroğlu'na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli çalıştırıcıyı Osmanlıspor'un da 2017-18 sezonunda Süper Lig'de yer aldığı dönemde istediği kaydedildi.
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SEZON SONUNDA...
Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.
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Kırmızı-lacivertlilere 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan takıma oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti. Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek
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F.BAHÇE'DE LİSTE BAŞI BJELICA
Bu dönemde birçok isim gündeme gelmesine karşın son günlerde Nenad Bjelica ismi ön plana çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat teknik adamla anlaşma noktasına geldiği ve 2 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.