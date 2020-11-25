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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin kupa maçında olay olmuştu! Samatta'nın o görüntüsü sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 14:55 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin kupa maçında olay olmuştu! Samatta'nın o görüntüsü sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'de oyundan çıkan Samatta'nın maç sonrası yaşadıkları, yapılan özel görüşmeler ortaya çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek 5. tura yükselen Fenerbahçe'de geceye Samatta'nın üzgün görüntüsü damga vurmuştu.

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Maça ilk 11'de başlayan ve 60. dakikada fkor 1-0 iken yerini Kemal Ademi'ye bırakan Samatta, oyundan çıktıktan sonra kulübeye ya da soyunma odasına gitmemiş ve maçı kenardan takip etmişti.

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Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görülmüştü.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesiyaptı.

5İLK DESTEK YOZGATLIDAN
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İLK DESTEK YOZGATLI'DAN

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Sivas Belediyespor maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan Samatta'ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı'dan geldi.

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Yozgatlı'nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzanyalı oyuncuya destek verdi.

7EROL BULUT GÖRÜŞTÜ: SANA İNANIYORUM
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EROL BULUT GÖRÜŞTÜ: SANA İNANIYORUM

Samatta ile konuşan Erol Bulut, "Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta’yı göstereceksin." ifadelerini kullandı.

8EMRE BELÖZOĞLU: KAÇIRILMIŞ BİR ŞEY YOK
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EMRE BELÖZOĞLU: KAÇIRILMIŞ BİR ŞEY YOK

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı görüşmede “Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.

9SAMATTA: GERÇEK SAMATTAYIU GÖSTERECEĞİM
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SAMATTA: GERÇEK SAMATTA'YIU GÖSTERECEĞİM

Taraftarların da desteğini alan Samatta, şunları ifade etti:"Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanıyorum ki en kısa sürede gerçek Samatta’yı göstereceğim."

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