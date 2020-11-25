Son Dakika | Fenerbahçe'nin kupa maçında olay olmuştu! Samatta'nın o görüntüsü sonrası Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

EMRE BELÖZOĞLU: KAÇIRILMIŞ BİR ŞEY YOK Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile yaptığı görüşmede “Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.