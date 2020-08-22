Son Dakika | Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıklamasıyla olay oldu! Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş...
Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıklamasının ardından dikkat çeken bir olay yaşandı...
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını gece saatlerinde resmen açıkladı.
9. TRANSFER OLDU
Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe'nin yaptığı 9. transfer oldu. Fenerbahçe, daha önceden Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Sinan Gümüş transferlerini açıklamıştı.
MERT HAKAN FORMASINI ALMIŞTI
Emre Belözoğlu'ndan boşalan 5 numarayı Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş'ın giymesi bekleniyordu. Geçen sezon oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında dikkat çeken bir olay yaşanmıştı.
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