Son Dakika | Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıklamasıyla olay oldu! Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş...

Milli futbolcu, Emre Belözoğlu'na olan hayranlığını ''Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim.'' sözleriyle anlatmıştı.