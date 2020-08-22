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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıklamasıyla olay oldu! Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş...
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Futbol
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 08:02 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıklamasıyla olay oldu! Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıklamasının ardından dikkat çeken bir olay yaşandı...

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Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını gece saatlerinde resmen açıkladı.

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Sarı lacivertli ekip, Arjantinli futbolcunun transferini ''Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa’yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'' sözleriyle duyurdu.

39. TRANSFER OLDU
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9. TRANSFER OLDU

Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe'nin yaptığı 9. transfer oldu. Fenerbahçe, daha önceden Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Sinan Gümüş transferlerini açıklamıştı.

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35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de futbolu bırakan ve sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun 5 nuramalı formasını giyecek.

5MERT HAKAN FORMASINI ALMIŞTI
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MERT HAKAN FORMASINI ALMIŞTI

Emre Belözoğlu'ndan boşalan 5 numarayı Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş'ın giymesi bekleniyordu. Geçen sezon oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında dikkat çeken bir olay yaşanmıştı.

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Mert Hakan Yandaş, kendisini sarı lacivertli kulüpte oynamaya ikna eden Emre Belözoğlu ile maç sonunda formasını değiştirmişti. Maç sonunda 5 numaralı formayı alan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda da Emre Belözoğlu'nun formasını giyeceği konuşuluyordu.

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Milli futbolcu, Emre Belözoğlu'na olan hayranlığını ''Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Hep akşamları 10 buçukta uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim.'' sözleriyle anlatmıştı.

8ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK
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ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?

Fenerbahçe'de orta sahaya Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer edilmesiyle birlikte bu bölgede oynayacak 3 futbolcunun kimler olacağı da merak konusu oldu.

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Orta sahadaki 3 pozisyon için adaylar Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ömer Faruk ve Jailson...

10HANGİ ÜÇLÜ OYNAMALI
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'HANGİ ÜÇLÜ OYNAMALI?'

Fenerbahçe'de orta sahada kimin forma giyeceği de büyük merak konusu oldu. Luiz Gustavo'nun yeri garanti gibi gözükürken Spor Arena'nın Twitter'dan sorduğu ''Fenerbahçe orta sahasında hangi üçlü oynamalı?'' sorusuna dikkat çekici yanıtlar geldi.

11TARAFTARIN GÖRMEK İSTEDİĞİ ÜÇLÜ...
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TARAFTARIN GÖRMEK İSTEDİĞİ ÜÇLÜ...

Sarı lacivertli taraftarların büyük bir kısmı ''Gustavo - Sosa - Mert Hakan'' üçlüsünde hem fikir oldu. Fenerbahçe taraftarları, yeni transferleri ilk 11'de görmek isterken bu durumda Ozan Tufan, yedek kulübesine gitmiş olacak.

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Geçen sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, sarı lacivertli takımın en iyi performans gösteren isimlerinden birisi olmuştu.

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Ozan Tufan, sezon öncesi hazırlık kampında da hırsı ile dikkat çekmiş ve takımın en çok koşan futbolcularının başında gelmişti.

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Ozan'ın Fenerbahçe'deki geleceği de böylece merak konusu oldu.

15VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY
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VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ayrıca Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferini açıkladığı videoda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sosa paylaşımının başında bir uçağın kalktığı görülürken videonun sonunda bir uçak daha kalkıyordu. Bu durum da sosyal medyadan 'Bir transfer daha mı geliyor?' dedikodularına yol açtı.

1610. TRANSFER Mİ GELİYOR
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10. TRANSFER Mİ GELİYOR?

Sosa videosundaki uçak detayı, Fenerbahçe'den 10. transfer yakın olarak algılandı.

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