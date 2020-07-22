Yeni hocayı böyle duyurdular! Fenerbahçe...
1 yıllık sözleşmeye imza atacak
Spor Arena Dış Haberler | Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda kimseyle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi hoca arayışını tüm hızıyla sürdürüyor.
REBROV YALANLADI
Listede adı geçen Sergiy Rebrov da "Dürüst olalım. Gazeteciler bunu hep yapıyor. Birini, bir takıma yakıştırıyorlar ve transferi de 'bitti' diye yazıyorlar. Ben şu an Ferençvaroş'un teknik direktörüyüm. Bana başka teklif gelmedi" demişti.
"Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim. Fenerbahçe'nin teklifi beni tatmin etmedi. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim.
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