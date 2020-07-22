Yeni hocayı böyle duyurdular! Fenerbahçe...

REBROV YALANLADI Listede adı geçen Sergiy Rebrov da "Dürüst olalım. Gazeteciler bunu hep yapıyor. Birini, bir takıma yakıştırıyorlar ve transferi de 'bitti' diye yazıyorlar. Ben şu an Ferençvaroş'un teknik direktörüyüm. Bana başka teklif gelmedi" demişti.