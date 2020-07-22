MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni hocayı böyle duyurdular! Fenerbahçe...
GeriFutbol Yeni hocayı böyle duyurdular! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 14:01,

Yeni hocayı böyle duyurdular! Fenerbahçe...

1 yıllık sözleşmeye imza atacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler | Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda kimseyle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi hoca arayışını tüm hızıyla sürdürüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı-Lacivertliler'in Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Rui Vitoria, Rebrov gibi birçok isim konuşulurken göreve sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı.

4RUI VITORIA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Abone Olgoogle-news

RUI VITORIA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Listedeki isimlerden Rui Vitoria, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile sözleşmesini uzatmıştı.

5PELLEGRINI, REAL BETISE GİTTİ
Abone Olgoogle-news

PELLEGRINI, REAL BETIS'E GİTTİ

Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini ise La Liga ekibi Real Betis'e imza atmıştı.

6JORGE JESUSU BENFICA KAPTI
Abone Olgoogle-news

JORGE JESUS'U BENFICA KAPTI

Fenerbahçe, peşinde olduğu bir diğer teknik adam olan Jorge Jesus'u ise eski takımı Benfica'ya kaptırmıştı.

7REBROV YALANLADI
Abone Olgoogle-news

REBROV YALANLADI

Listede adı geçen Sergiy Rebrov da "Dürüst olalım. Gazeteciler bunu hep yapıyor. Birini, bir takıma yakıştırıyorlar ve transferi de 'bitti' diye yazıyorlar. Ben şu an Ferençvaroş'un teknik direktörüyüm. Bana başka teklif gelmedi" demişti.

8BJELICA: FENERBAHÇEYİ REDDETTİM
Abone Olgoogle-news

BJELICA: FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİM

Son olarak Nenad Bjelica ise Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini şu ifadelerle duyurmuştu:

9
Abone Olgoogle-news

"Resmi görüşmeyi şimdiye dek sadece Fenerbahçe ile yaptım. Evet, onlardan bir teklif aldım ancak kabul etmedim. Fenerbahçe'nin teklifi beni tatmin etmedi. Dürüst olmak gerekirse ailemle çok az ilgilenecektim.

10
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'den aldığım teklif Dinamo'da kazandığımdan iyiydi ama ailemi de düşünmem gerekiyordu. Her şeyi düşündüğümde ise teklifi kabul etmemem gerektiğini anladım."

11
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Türk teknik adamlar olarak ise Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.

12EROL BULUT: TEKLİF DE ALMADIM, SÖZLEŞME DE YAPMADIM
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT: TEKLİF DE ALMADIM, SÖZLEŞME DE YAPMADIM

Erol Bulut ise Fenerbahçe ile anlaştığı iddiası üzerine "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım" şeklinde konuşmuştu.

13BLANC, FENERBAHÇEYİ REDDETTİ
Abone Olgoogle-news

"BLANC, FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ"

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi ise geçtiğimiz günlerde Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın, Fenerbahçe'yi geri çevirdiğini yazmıştı.

14BLANC, BARCELONAYA GİDİYOR
Abone Olgoogle-news

BLANC, BARCELONA'YA GİDİYOR

Laurent Blanc'la ilgili bugün flaş bir iddia da L'Equipe gazetesinden geldi.

15
Abone Olgoogle-news

Habere göre İspanyol devi Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması durumunda takımın başına 1 yıllığına Laurent Blanc'ı getirecek.

161 YIL SONRA XAVI GELECEK
Abone Olgoogle-news

1 YIL SONRA XAVI GELECEK

Blanc'ın 1 yıllık sözleşmesi bittikten sonra ise Barcelona'nın yeni teknik direktörü efsane futbolcusu Xavi olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi