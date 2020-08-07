MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin gizli planı! Meğer Gökhan Gönül...
GeriFutbol Fenerbahçe'nin gizli planı! Meğer Gökhan Gönül...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 16:14,

Fenerbahçe'nin gizli planı! Meğer Gökhan Gönül...

1+1 yıllık sözleşmenin sebebi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü dün deyim yerindeyse taraftarını transfer yağmuruna tuttu.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı-Lacivertliler ilk olarak Mert Hakan Yandaş transferini duyurmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Ardından ise Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün transferi açıklandı.

4
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül'ün transferini sosyal medyadan özel bir video ile duyurmuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Görüntülerde Gökhan Gönül'ün, Fenerbahçe'den ayrıldığı sezon giydiği formayı çıkararak 12 numaralı yeni formasını giydiği anlar dikkat çekti.

61+1 YILLIK SÖZLEŞME
Abone Olgoogle-news

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Söz konusu formanın Gökhan Gönül'ün evinde asılı olduğu belirtildi. Sosyal medyadan "Sevgi Limit Tanımız Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

7
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Kulübü, 35 yaşındaki Gökhan Gönül'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

8
Abone Olgoogle-news

A Spor'un haberine göre ise Sarı-Lacivertli kulübün tecrübeli futbolcuyla ilgili bir planı daha var.

9
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün önümüzdeki yıllarda teknik heyette görev almasını istiyor.

10
Abone Olgoogle-news

Sözleşmede yer alan +1 yıllık anlaşmanın da bu sebeple yapıldığı belirtildi.

11BEŞİKTAŞA BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ'A BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda ederken sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

12
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.’ demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.

13
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.

14FENERBAHÇE SÖZLERİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Tecrübeli futbol Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ise şunları söyledi:

15
Abone Olgoogle-news

"Ailesinden bir süre uzak kalmış ve sonunda yuvasına dönmüş biri olarak hislerimi açıklamak çok zor. Bu kadar mutlu, heyecanlı olduğum başka bir gün hatırlamıyorum. Jübile yapmak için değil şampiyon olmak için geri geliyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi