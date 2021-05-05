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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dalian Atkinson'un öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden detay
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Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 15:50 | 

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dalian Atkinson'un öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden detay

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un 2016'da polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili iki polis memurunun yargılandığı dava başladı. Davanın ilk gününde Atkinson'un ölümüyle ilgili kan donduran bilgiler paylaşıldı.

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1Spor Arena Dış Haber

Spor Arena Dış Haber

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dalian Atkinson, 2016 yılında Birmingham'a yakın bir bölge olan Shropshire'de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Atkinson'u öldürmekle yargılanan iki polisten Benjamin Monk cinayet işlemek ile suçlanıyor.

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Bir diğer polis Marry Ellen Bettley-Smith ise insan bedenini yaralamaya sebep olacak saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

4İKİ POLİS ARASINDA İLİŞKİSİ VAR

İKİ POLİS ARASINDA İLİŞKİSİ VAR

Atkinson davasında yargılanan iki polisin, o dönemde ilişkilerinin olduğu mahkeme kayıtlarına geçildi.

533 SANİYE BOYUNCA ELEKTROŞOK UYGULADI

33 SANİYE BOYUNCA ELEKTROŞOK UYGULADI

Birmingham Bölge Mahkemesinde görülen davada savcı, polis memuru Benjamin Monk'un normalde 5 saniye uygulanması gereken elektroşok tabancasının Atkinson üzerinde 6 kattan daha fazla, tahminen 33 saniye kullanıldığını söyledi.

6KADIN POLİS COPLA VURMUŞ

KADIN POLİS COPLA VURMUŞ

Marry Ellen Bettley-Smith'in ise Dalian Atkinson'un vücuduna copla defalarca vurduğu ifade edildi.

7BEN MESİHİM DİYE BAĞIRIYORDU

"BEN MESİH'İM DİYE BAĞIRIYORDU"

Polislerden Marry Ellen Bettley-Smith, savunmasında olay yerine gittiklerinde Dalian Atkinson'un garip davranışlar içerisinde olduğunu, 'Ben Mesih'im' diye bağırdığını söyledi.

8SİZİ CEHENNEMİN KAPILARINA GÖTÜRECEĞİM

"SİZİ CEHENNEMİN KAPILARINA GÖTÜRECEĞİM"

Atkinson'un kendilerini 'Sizi cehennemin kapılarına götüreceğim' şeklinde tehdit ettiğini söyleyen Bettley-Smith, bu sebeple korkudan eski futbolcuya müdahale ettiklerini söylediler

9ATKINSONUN AVUKATI: KORKUDAN ÖFKELENDİLER

ATKINSON'UN AVUKATI: KORKUDAN ÖFKELENDİLER

Mahkemede Atkinson ailesinin avukatlığını yapan Alexandra Healy, yaptığı konuşmada iki polis memurunun olay sırasında kendilerini savunmak amacıyla değil, öfkeyle hareket ederek normal dışı kuvvet kullanıp Atkinson'un ölümüne sebebiyet verdiklerini söyledi.

10KALBİNDE PROBLEM VARDI, ELEKTROŞOK ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRDI

KALBİNDE PROBLEM VARDI, ELEKTROŞOK ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRDI

Mahkemede 48 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu Atkinson'un kalp hastalığının olduğu yönünde raporlar sunulurken, polis Monk tarafından defalarca uygulanan elektroşokun Atkinson'da kalop krizine yol açtığı kaydedildi.

11VÜCUDUNDA ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE YOKTU

VÜCUDUNDA ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE YOKTU

Atkinson'un o dönem yapılan kontrollerinde kanında alkol veya uyuşturucu maddeye rastlanmadığı yeniden mahkemeye hatırlatıldı.

12MONK, ATKINSONUN KAFASINI TEKMELEDİ

"MONK, ATKINSON'UN KAFASINI TEKMELEDİ"

Bir görgü tanığının verdiği ifadede Benjamin Monk'un elektroşok verdikten sonra yere düşen Atkinson'un kafasını 'adeta bir futbol topu gibi' tekmelediğini söyledi.

13MAHKEME İKİ AY SONRAYA ERTELENDİ

MAHKEME İKİ AY SONRAYA ERTELENDİ

İki sanığın yargılandığı dava duruşması Haziran ayına ertelenirken, yargılamanın deliller ve diğer tanıklar doğrultusunda daha uzun sürebileceği de ifade edildi.

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