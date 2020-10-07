Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'den flaş itiraflar!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, Fransız basınına verdiği röportajda Fenerbahçe ve Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani, Fransız basınına verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
2
Abone Ol
2018 yılında büyük umutlarla Leicester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Türkiye'de beklenenden çok uzak bir performans sergilemiş ve hayal kırıklığı yarattıktan sonra yollar ayrılmıştı.
3
Abone Ol
FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe'den sonra geçen sezon Monaco'da harika bir sezon geçiren Slimani, adeta ikinci baharını yaşarken sarı lacivertli taraftarların bir çoğu ''Bizde neden böyle oynamadın?'' sorusunu yöneltmişti.
4
Abone Ol
GEÇEN SENE İKİNCİ BAHARINI YAŞADI
Monaco ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester'a dönen Cezayirli forvet, France Football'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde;
5
Abone Ol
'TÜRKİYE'DE BAŞKA ŞEYLER VARDI...'
Fenerbahçe'ye transfer olurken bir korkum yoktu. Ama Türkiye'de işler beklediğim gibi gitmedi. Futbolda böyle şeyler olabilir. Türkiye'de birçok sorun yaşadım. Türkiye'nin seviyesi hakkında değildi, başka şeyler vardı...
6
Abone Ol
'BİR GÜN BAŞKAN GELDİ VE...'
İşler artık futbolun da dışına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısında başkan yanıma geldi ve ''Sen kiralıksın, bundan sonra en iyi futbolcu olsan bile artık takımda oynamayacaksın'' dedi.
7
Abone Ol
'TAMAMEN SAÇMALIKTI'
Benimle birlikte aynı şeyleri Benzia'ya da söyledi. Ondan sonra antrenmanlara bile almadılar bizi. Fenerbahçe'de geçirdiğim bu süre tamamen saçmalıktı.
8
Abone Ol
'ORADA KALMAK KABUSA DÖNMÜŞTÜ'
Ben ise olgun davrandım ve sessiz kaldım. Ama içten içe kendimi yiyordum. Orada kalmak artık benim için kabusa dönüşmüştü.
9
Abone Ol
O dönem oynamadığım için mantıklı olarak milli takıma da seçilmeyebilirdim ama Cezayir'de teknik direktörüm benim nasıl bir futbolcu olduğumu bildiği için takıma aldı.
10
Abone Ol
'EN İYİSİ MAHREZ'
Kariyerim boyunca Portekiz, İngiltere ve Türkiye'de birçok iyi futbolcuyla oynadım. Ama oynadığım en iyi futbolcu Riyad Mahrez... Harika bir yetenek. İkinci futbolcu olarak Amar Ammour diyebilirim. İnsanlar, onu Avrupa'da oynamadı diye tanımıyor ama mükemmel bir futbolcu.
11
Abone Ol
15 MAÇTA 1 GOL
Islam Slimani, Fenerbahçe kariyerinde 15 Süper Lig maçına çıkarken sadece 1 gol atabilmişti. Cezayirli forvet, toplamda ise 25 maçta 5 gol atmıştı.
12
Abone Ol
32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Monaco'da ise 18 maçta 9 gol ve 7 asist üretmişti. Slimani'nin Leicester ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.