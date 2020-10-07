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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'den flaş itiraflar!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 12:47 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'den flaş itiraflar!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, Fransız basınına verdiği röportajda Fenerbahçe ve Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani, Fransız basınına verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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2018 yılında büyük umutlarla Leicester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Türkiye'de beklenenden çok uzak bir performans sergilemiş ve hayal kırıklığı yarattıktan sonra yollar ayrılmıştı.

3FENERBAHÇEDE HAYAL KIRIKLIĞI
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FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'den sonra geçen sezon Monaco'da harika bir sezon geçiren Slimani, adeta ikinci baharını yaşarken sarı lacivertli taraftarların bir çoğu ''Bizde neden böyle oynamadın?'' sorusunu yöneltmişti.

4GEÇEN SENE İKİNCİ BAHARINI YAŞADI
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GEÇEN SENE İKİNCİ BAHARINI YAŞADI

Monaco ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester'a dönen Cezayirli forvet, France Football'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde;

5TÜRKİYEDE BAŞKA ŞEYLER VARDI...
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'TÜRKİYE'DE BAŞKA ŞEYLER VARDI...'

Fenerbahçe'ye transfer olurken bir korkum yoktu. Ama Türkiye'de işler beklediğim gibi gitmedi. Futbolda böyle şeyler olabilir. Türkiye'de birçok sorun yaşadım. Türkiye'nin seviyesi hakkında değildi, başka şeyler vardı...

6BİR GÜN BAŞKAN GELDİ VE...
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'BİR GÜN BAŞKAN GELDİ VE...'

İşler artık futbolun da dışına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısında başkan yanıma geldi ve ''Sen kiralıksın, bundan sonra en iyi futbolcu olsan bile artık takımda oynamayacaksın'' dedi.

7TAMAMEN SAÇMALIKTI
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'TAMAMEN SAÇMALIKTI'

Benimle birlikte aynı şeyleri Benzia'ya da söyledi. Ondan sonra antrenmanlara bile almadılar bizi. Fenerbahçe'de geçirdiğim bu süre tamamen saçmalıktı.

8ORADA KALMAK KABUSA DÖNMÜŞTÜ
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'ORADA KALMAK KABUSA DÖNMÜŞTÜ'

Ben ise olgun davrandım ve sessiz kaldım. Ama içten içe kendimi yiyordum. Orada kalmak artık benim için kabusa dönüşmüştü.

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O dönem oynamadığım için mantıklı olarak milli takıma da seçilmeyebilirdim ama Cezayir'de teknik direktörüm benim nasıl bir futbolcu olduğumu bildiği için takıma aldı.

10EN İYİSİ MAHREZ
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'EN İYİSİ MAHREZ'

Kariyerim boyunca Portekiz, İngiltere ve Türkiye'de birçok iyi futbolcuyla oynadım. Ama oynadığım en iyi futbolcu Riyad Mahrez... Harika bir yetenek. İkinci futbolcu olarak Amar Ammour diyebilirim. İnsanlar, onu Avrupa'da oynamadı diye tanımıyor ama mükemmel bir futbolcu.

1115 MAÇTA 1 GOL
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15 MAÇTA 1 GOL

Islam Slimani, Fenerbahçe kariyerinde 15 Süper Lig maçına çıkarken sadece 1 gol atabilmişti. Cezayirli forvet, toplamda ise 25 maçta 5 gol atmıştı.

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32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Monaco'da ise 18 maçta 9 gol ve 7 asist üretmişti. Slimani'nin Leicester ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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