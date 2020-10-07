Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'den flaş itiraflar!

'EN İYİSİ MAHREZ' Kariyerim boyunca Portekiz, İngiltere ve Türkiye'de birçok iyi futbolcuyla oynadım. Ama oynadığım en iyi futbolcu Riyad Mahrez... Harika bir yetenek. İkinci futbolcu olarak Amar Ammour diyebilirim. İnsanlar, onu Avrupa'da oynamadı diye tanımıyor ama mükemmel bir futbolcu.