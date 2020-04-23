MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan hocalık açıklaması! "Görev alabilirim..."
GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan hocalık açıklaması! "Görev alabilirim..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sporx
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 21:18,

Son dakika | Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan hocalık açıklaması! "Görev alabilirim..."

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza; kariyeri, Türkiye günleri, hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, teknik direktörlük konusunda da sinyal verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HİÇ ZAMANIM OLMADI

"HİÇ ZAMANIM OLMADI"

"9 yaşında futbol oynamaya başladım ve sadece futbolu düşündüm. Okula gittim ancak hiç ilerde başka bir meslek sahibi olacağımı düşünmedim. Futbolcu olmasaydım, ne olurdum diye düşünmek için hiç zamanım olmadı."

2FEDERASYON BAŞKANI OLMAK...

"FEDERASYON BAŞKANI OLMAK..."

"Brezilya Futbol Federasyonu'na başkan olmak hiç aklımdan geçmedi. Şu anda 42 yaşında, kendimi bir lider gibi hissetmiyorum. Sanırım şu anda bana en çok benzeyen oyuncu, David Silva. Aynı değil ancak benzer."

3TEKNİK OYUNCULAR KAYBEDİYOR

"TEKNİK OYUNCULAR KAYBEDİYOR"

"Artık daha çok kazanmayı düşünen oyuncular yetiştiriyorlar. Alt yaş kategorilerinde kazanmak için, güçlü oyuncuları seçiyorlar. Normalde 10 numaralar, fiziksel olarak daha küçük oyuncular olur. Teknik oyuncular kaybediyor, güçlüler kazanmaya başlıyor. Şu anda artık eskisi gibi 10 numara çıkmamasının nedeni bu."

4ROMARİO İLE OYNAMAK İSTERDİM

"ROMARİO İLE OYNAMAK İSTERDİM"

"Çok kaliteli oyuncularla oynadım ancak Romario ile oynamak isterdim. Onunla da oynadım ama keşke daha fazla oynayabilseydim."

5HAYATIMIN EN ZOR YILI...

"HAYATIMIN EN ZOR YILI..."

"Hayatımın en zor zamanları, 2001 sonuydu. FIFA, iki sözleşme birden imzaladığım için bana ceza vermişti. Cruzeiro ve Parma ile sözleşmem vardı. FIFA'nın bu cezası, beni çok yıpratmıştı."

6EN İYİ SAVUNAN OYUNCU...

"EN İYİ SAVUNAN OYUNCU..."

"Sanırım beni en iyi tutan oyuncu Makelele'ydi. Onu geçmek çok zordu. En zekisi için ise Evair (Atletico-MG) diyebilirim."

7İSPANYADAN TEKLİFLER VARDI

"İSPANYA'DAN TEKLİFLER VARDI"

"Fenerbahçe'ye transfer olduğumda, İspanya'dan da teklif vardı ancak Türkiye'yi seçtim. Türkiye'de oynadığım dönemde de İtalya, İngiltere ve Almanya'dan teklifler geldi ama Fenerbahçe'yi bırakmadım. İşler benim için iyi gidiyordu. Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım."

8MİLLİ TAKIMDA ÖNYARGI YOK

"MİLLİ TAKIMDA ÖNYARGI YOK"

"Brezilya Milli Takımı'nda bir kara liste olduğunu düşünmüyorum. Hoca kimi seçerse, onlar gidiyor. 22, 23 oyuncu seçiliyor. Ben bir önyargı olduğunu düşünmüyorum."

9OYNADIĞIM YERLERDEN MEMNUNUM

"OYNADIĞIM YERLERDEN MEMNUNUM"

"Açıkçası kariyerim nedeniyle çok mutluyum. Oynadığım yerlerden çok memnunum. Farklı bir yerde oynasaydım diye bir isteğim yok. Sadece Palmeiras'ta bir çocukken, İspanya Ligi'nde oynamak istiyordum ama olmadı."

10EN İYİLER ARASINA KENDİMİ KOYMAM

"EN İYİLER ARASINA KENDİMİ KOYMAM"

"Futbol tarihinin en iyileri arasına kendini koymam. Brezilya futbolu çok iyi oyuncularla dolu ve ben 1 Dünya Kupası bile oynama şansı bulamadım. Dünya Kupası'nın ağırlığı çok fazla. Bu yüzden kendimi en iyiler arasına koyamam."

11BALLON DOR ALABİLİRDİM

"BALLON D'OR ALABİLİRDİM"

"2003 yılında gerçekten harika oynadım. O yıl Ballon d'Or ve FIFA'nın en iyi ödüllerini sanırım Nedved ve Zidane almıştı, ancak ben de alabileceğimi düşünüyordum. Oynadığım oyundan memnundum ve buna layık olduğumu düşündüm."

12DERBİLERDE GERİLİM BÜYÜYOR

"DERBİLERDE GERİLİM BÜYÜYOR"

"Türkiye'de derbiler oynanırken, hayat normal ilerlemiyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçında, ülke durur. Türkiye'de gerçekten büyük 3 takım var, Brezilya'da ise 10 tane diyebiliriz, başka ülkelerde 12-14 de olabiliyor. Bu yüzden Türkiye'de gerilim daha çok büyüyor."

13TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNÜYORUM

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNÜYORUM"

"Yönetici olmam, teknik direktör olmayı ise düşünüyorum. Eğer Coritiba, benim takımı yönetecek kapasitede olduğumu düşünürse, görev alırım, bir problem olmaz."

14HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR BENİ ETKİLEMEDİ

"HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR BENİ ETKİLEMEDİ"

"Hiçbir teknik direktör beni etkiledi diyemem. Bir teknik direktör olduğumda anlamam gereken, hangi kulüpteyim, benden ne istiyorlar ve ne kadar izin veriyorlar. Teknik direktörlerin bu sorulara nasıl yanıtlar verdiğine bakacağım sadece."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi