Son Dakika | Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza geri dönüyor! Tarih verdi...

"EĞİTİM ALMADAN TEKLİF GELİNCE KÖTÜ HİSSETTİM" "İnsanlar hala kişinin bilgisine göre değil, adına bakarak anlaşmalar yapıyor. Adımla bir yere gelmek isteseydim zaten çoktan bir yerde çalışmaya başlamış olurdum. Eğitim almadan bu teklifler gelince kendimi kötü hissettim. Benimle aynı kariyerde olmayan, hatta futbolcu olmayan ama teknik adamlık için birçok eğitim almış, bu işe kafa yormuş insanlar var ama onlara teklif yapılmıyor. Kendimi daha iyi hissetmek için bildiklerimi konuşmalıyım ve bu işin eğitimini almalıydım."