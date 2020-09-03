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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor! Takas için 4 yolcu belirlendi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 08:28 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor! Takas için 4 yolcu belirlendi...

Fenerbahçe'nin uzatmalı aşkı Edin Visca için hareketli saatler yaşanıyor. Emre Belözoğlu bizzat devrede...

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1TAKASTA 4 İSİM
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TAKASTA 4 İSİM

Fenerbahçe'de Edin Visca ısrarı sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yıldız oyuncu için 4 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...

2SICAK SAATLER
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SICAK SAATLER

Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

3EDIN VISCA ISRARI
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EDIN VISCA ISRARI

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.

4HEYECANLANDIRAN İDDİA
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HEYECANLANDIRAN İDDİA

İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

5İMZALAR ARKA ARKAYA
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İMZALAR ARKA ARKAYA

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

6ŞAMPİYONLUK KADROSU
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ŞAMPİYONLUK KADROSU

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

7İDDİALI KADRO
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İDDİALI KADRO

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.

8YENİ BOMBA
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YENİ BOMBA

Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.

9HAREKETE GEÇİLDİ
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HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

10YOĞUN TRAFİK
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YOĞUN TRAFİK

Fenerbahçe yönetiminin Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.

11EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Özellikle Emre Belözoğlu, Edin Visca’ya Çubuklu’yu giydirmek için yoğun mesai harcıyor.

12ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
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ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Genç sportif direktör, Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek adına elinden geleni yapıyor.

13VISCA SABIRSIZ
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VISCA SABIRSIZ

Fenerbahçe’de oynamayı çok isteyen Visca ise sabırsız bir şekilde kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

144 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI
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4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Takas için Ozan, Tolgay, Deniz ve Zanka isimlerini masaya koyan Kanarya, üçünü vermeye hazır.

15BU HAFTA FORMAYI GİYDİRMEK İSTİYOR
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BU HAFTA FORMAYI GİYDİRMEK İSTİYOR

Edin Visca ise gelmeye dünden hazır. Emre, ne yapıp edip Boşnak yıldıza bu hafta Çubuklu formayı giydirip en büyük transfer bombalarından birini patlatmaya kararlı.

16TEKLİFİ KABUL ETTİ
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TEKLİFİ KABUL ETTİ

Öte yandan İsrailli yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Eran Zahavi, Fenerbahçe’nin 1 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro’luk maaş teklifine ‘evet’ dedi.

17VEDAT BEKLENİYOR
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VEDAT BEKLENİYOR

Sarı- Lacivertliler 33 yaşındaki yıldızdan biraz beklemesini istedi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi gerçekleşir gerçekleşmez Zahavi’yi İstanbul’a davet ederek imzayı attıracak.

18TISSERAND YAKIN
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TISSERAND YAKIN

Fenerbahçe, Kongolu savunmacının transferini büyük ölçüde bitirdi. Ancak son dönemde diğer transfer görüşmelerine ağırlık verildiği için Tisserand konusunda vites düşürüldü.

19ADIM ADIM İMZAYA
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ADIM ADIM İMZAYA

Muriç ve Zahavi konusu netleştikten sonra Wolfsburg’lu stoper için son görüşme yapılacak. Tisserand transferinin kısa sürede bitmesi bekleniyor.

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