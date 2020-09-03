Son Dakika | Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor! Takas için 4 yolcu belirlendi...
Fenerbahçe'nin uzatmalı aşkı Edin Visca için hareketli saatler yaşanıyor. Emre Belözoğlu bizzat devrede...
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TAKASTA 4 İSİM
Fenerbahçe'de Edin Visca ısrarı sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yıldız oyuncu için 4 ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...
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SICAK SAATLER
Medipol Başakşehir'in ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan Edin Visca'nın yeni takımı konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
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EDIN VISCA ISRARI
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.
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HEYECANLANDIRAN İDDİA
İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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ŞAMPİYONLUK KADROSU
Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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İDDİALI KADRO
Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.
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YENİ BOMBA
Fenerbahçe'nin transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.
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HAREKETE GEÇİLDİ
Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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YOĞUN TRAFİK
Fenerbahçe yönetiminin Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
Özellikle Emre Belözoğlu, Edin Visca’ya Çubuklu’yu giydirmek için yoğun mesai harcıyor.
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ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
Genç sportif direktör, Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek adına elinden geleni yapıyor.
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VISCA SABIRSIZ
Fenerbahçe’de oynamayı çok isteyen Visca ise sabırsız bir şekilde kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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4 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI
Takas için Ozan, Tolgay, Deniz ve Zanka isimlerini masaya koyan Kanarya, üçünü vermeye hazır.
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BU HAFTA FORMAYI GİYDİRMEK İSTİYOR
Edin Visca ise gelmeye dünden hazır. Emre, ne yapıp edip Boşnak yıldıza bu hafta Çubuklu formayı giydirip en büyük transfer bombalarından birini patlatmaya kararlı.
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TEKLİFİ KABUL ETTİ
Öte yandan İsrailli yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Eran Zahavi, Fenerbahçe’nin 1 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro’luk maaş teklifine ‘evet’ dedi.
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VEDAT BEKLENİYOR
Sarı- Lacivertliler 33 yaşındaki yıldızdan biraz beklemesini istedi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi gerçekleşir gerçekleşmez Zahavi’yi İstanbul’a davet ederek imzayı attıracak.
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TISSERAND YAKIN
Fenerbahçe, Kongolu savunmacının transferini büyük ölçüde bitirdi. Ancak son dönemde diğer transfer görüşmelerine ağırlık verildiği için Tisserand konusunda vites düşürüldü.
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ADIM ADIM İMZAYA
Muriç ve Zahavi konusu netleştikten sonra Wolfsburg’lu stoper için son görüşme yapılacak. Tisserand transferinin kısa sürede bitmesi bekleniyor.