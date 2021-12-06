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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'nin attığı golde Vitor Pereira'nın sevinci maça damga vurdu! Herkes coşkuyla kutlarken...
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Futbol
Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 08:31 | 

Son Dakika: Fenerbahçe'nin attığı golde Vitor Pereira'nın sevinci maça damga vurdu! Herkes coşkuyla kutlarken...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertli ekibin Çaykur Rizespor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği gecede kulübedeki görüntüsüyle dikkat çekti. Sarı lacivertli ekipte koltuğu tehlikede olduğu ve devre arasında kendisiyle yolların ayrılacağı yönündeki iddialarının gölgesinde Kadıköy'de rahat bir galibiyete ulaşan Portekizli teknik adamın gol sevinci geceye damga vurdu.

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Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla ev sahibi ekip oldu.
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Karşılaşmanın 13. dakikasında Margim Berisha ile öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Maçın 70. dakikasında sahneye çıkarak farkı 2'ye yükselten Serdar Dursun, 79'da durumu 3-0'a getirdi. Milli golcü, 90. dakikada bir gol daha atarak hem hat-trick yaptı hem skoru belirledi.
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Kadıköy'de iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte 27 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Rizespor ise 10 puanda kaldı.
4BU SEZON BİR İLK

BU SEZON BİR İLK

Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor’u Kadıköy’de 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez 4 gollü galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atarken, alınan 4-0’lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte toplamda 24 gol kaydetti ve kalesinde 17 gol gördü.
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3'LÜ SAVUNMAYA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçına 3’lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer’i görevlendirirken, savunma Kim, Szalai ve Tisserand’dan oluşturdu. Ortada Osayi-Samuel, Gustavo, Crespo, Ferdi’yi oynatan Pereira, forvet arkasında Rossi ile Mesut’u değerlendirdi. Pereira gol yollarındaki tercihi ise Berisha oldu.
6GUSTAVO YENİDEN SAHADA

GUSTAVO YENİDEN SAHADA

Fenerbahçe’de sakatlığı sona eren Gustavo, Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalarda yer almıştı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Pereira’nın görev vermesiyle formasına 15’inci haftada kavuştu.
7SZALAI 3 MAÇ SONRA 11’DE

SZALAI 3 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai, 3 maç sonra 11’de yer aldı. Macar fubolcu, ligde oynanan Galatasaray, Göztepe ve Avrupa Ligi’ndeki Olympiakos karşılaşmalarının ardından Rizespor maçıyla 11’de forma giydi.
863 GÜN SONRA LİGDE GOLLE TANIŞTI

63 GÜN SONRA LİGDE GOLLE TANIŞTI

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup ettiği müsabakada 13. dakikada ilk golü kaydeden Alman futbolcu Mergim Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı. Rize maçının 13. dakikasında 23 yaşındaki forvet fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Berisha, sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 8. haftada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, Rizespor karşısına kadar geçen 6 müsabakanın 3’ünde forma giymemiş ve 3 maçta ise gol kaydedememişti. Berisha, Rizespor müsabakasının 62. dakikasında yerini Serdar Dursun’a bıraktı.
9PEREIRA KULÜBEYİ DEĞİŞTİRDİ

PEREIRA KULÜBEYİ DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig’de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı iç saha maçında kulübe değişikliğine gitti. Sarı-lacivertli ekip daha önce Kadıköy’de oynanan müsabakalarda sol taraftaki yedek kulübesini kullanırken, bu müsabakada sağ taraftaki yedek kulübesinde yer aldı.
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Teknik Direktör Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda gerçekleşen bu değişikliğin sebebi müsabaka içerisinde sağ tarafta ısınma çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli futbolculara daha yakından takip edip gereken müdahaleleri daha yakın alandan yapmak olduğu öğrenildi.
11GOLLERDE KULÜBEDEN ÇIKMADI

GOLLERDE KULÜBEDEN ÇIKMADI

Son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sebebiyle takımdaki geleceği tartışılan Vitor Pereira, Çaykur Rizespor karşısında pozitif oyunla alınan 3 puanın ardından rahat bir nefes aldı.
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Kadıköy'de iki maç sonra kazanan sarı lacivertli ekipte teknik patron Vitor Pereira, öğrencilerinin Çaykur Rizespor ağlarına gönderdiği bazı gollerde kulübeden çıkmadan yerinde sevindi.
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Teknik heyet ve oyuncular, kulübe ve etrafında büyük bir sevinç yaşarken, Portekizli teknik adam daha sakin bir kutlamayı tercih etti. Gollerde kulübedeki yerinden kalkmadığı görüntülenen Vitor Pereira'nın mutluluğu yüzüne yansıdı.
14MAÇ SONU NELER DEDİ

MAÇ SONU NELER DEDİ?

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bugün gerçekten çok iyi bir oyun sergiledik. Karakterimizi sahaya koyduk birlik olduğumuzu gösterdik. En önemlisi Fenerbahçe’nin ve taraftarının ruhunu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
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Pereira, yedek kulübesinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Yedek kulübesinin değiştirmemizin sebebi oyuncuları değiştirmemiz gerektiğinde mesafeden dolayı sorun yaşıyorduk. Başkanımız da kabul etti. Bugün galip gelmemiz bununla alakalı bir şans değil" diye konuştu.
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Bir hoca olarak önem verdiği şeyler hakkında konuşan Pereira, "Oyuncularımın birlik olduğunu görebilmek. Takım ruhu ile çalışan oyuncu gurubu ile çalışmak benim için en önemlisi. Bu kulüp ve taraftarlar çok özel. İşler kötü gittiğinde onlar da acı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.
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Portekizli teknik adam, bulunan gollerden sonra çok fazla sevinmemesi ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Aslında nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz önemli ve ben çok mutluyum. Trabzonspor’un neler yaptığını kontrol edemeyiz, kendi yaptıklarımızı ederiz. Bugünkü gibi oynarsak, devam edersek şansımız çok yüksek olacaktır. Ligdeki bir sonraki maçı kazanmalıyız. Önümüzdeki lig maçı çok önemli, ama önce Avrupa maçına bakacağız sonra ligdeki maçı düşüneceğiz. Yapmamız gereken şey kendimize bakmamız gerekiyor. Ruhu ve kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkesin inanması gerekiyor" diye konuştu.
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Teknik direktörlüğe yeni başlamadığını vurgulayan Pereira, "29 yaşında başladım bu mesleğe. Kimsenin inanmadığı anlar oldu ve ben o zamanlarda devam ederek başarabildim. Hayatımız bu, sakin kalmamız lazım. Tesislere erken girip geç saatlerde çıkıyoruz. Tesislerden çıktıktan sonra da Fenerbahçe’yi düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken sakin kalmak ve işimize inanmak. Oyuncuları da inandırmamız gerekiyor" dedi.
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Kaybedilmemesi gereken puanları kaybettiklerini dile getiren Pereira, "Bu tarz iniş ve çıkışların olduğu zamanlarda Avrupa maçları bizi etkiledi. İnanmaya devam etmek, bildiğimiz yolda devam etmemiz gerekiyor. O dönemlerde takımımı etkileyen faktörler oldu ancak inanarak bunların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yaparak çabalayacağız" şeklinde konuştu.
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