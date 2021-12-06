Son Dakika: Fenerbahçe'nin attığı golde Vitor Pereira'nın sevinci maça damga vurdu! Herkes coşkuyla kutlarken...

Portekizli teknik adam, bulunan gollerden sonra çok fazla sevinmemesi ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Aslında nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz önemli ve ben çok mutluyum. Trabzonspor’un neler yaptığını kontrol edemeyiz, kendi yaptıklarımızı ederiz. Bugünkü gibi oynarsak, devam edersek şansımız çok yüksek olacaktır. Ligdeki bir sonraki maçı kazanmalıyız. Önümüzdeki lig maçı çok önemli, ama önce Avrupa maçına bakacağız sonra ligdeki maçı düşüneceğiz. Yapmamız gereken şey kendimize bakmamız gerekiyor. Ruhu ve kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkesin inanması gerekiyor" diye konuştu.