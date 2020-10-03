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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin 16. transferi Diego Perotti! Uçağı bile hazır...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 11:31 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin 16. transferi Diego Perotti! Uçağı bile hazır...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir transferi daha bitirdi...

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Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

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Cisse ile santrfor transferlerini tamamlayan sarı lacivertli takım, kanat transferini de bitirdi.

3FENERBAHÇE DUYURDU
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FENERBAHÇE DUYURDU

Fenerbahçe, Twitter'dan uçak emojisi paylaşarak yeni transferi duyurdu.

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Sarı lacivertli kulübün yaptığı paylaşımdaki transfer Diego Perotti...

5ANLAŞMAYA VARILDI
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ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için oyuncu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

716. TRANSFER
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16. TRANSFER

Fenerbahçe'nin 16. transferi olan Perotti bugün İstanbul'a gelecek.

8PAZARLIKTA MUTLU SON
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PAZARLIKTA MUTLU SON

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin bonservis ücretinde de hem Roma hem de Fenerbahçe arasındaki makas azalınca iki kulüp el sıkıştı.

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Diego Perotti özel uçakla İstanbul'a getirilecek, sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılacak.

10DAHA ÖNCE DOKTOR RAPORLARI İSTENMİŞTİ
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DAHA ÖNCE DOKTOR RAPORLARI İSTENMİŞTİ

Daha önce Perotti'nin tüm sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edilmiş ve bir sakatlık bulgusuna rastlanmamıştı.

11SOL KANATTA OYNUYOR
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SOL KANATTA OYNUYOR

32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Perotti sağ ayaklı bir oyuncu ve sol kanatta forma giyiyor.

122 AYDIR GÜNDEMDEYDİ
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2 AYDIR GÜNDEMDEYDİ

Diego Perotti ismi yaklaşık 2 aydır Fenerbahçe'nin gündeminde.

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Bunun nedeni Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut'un Arjantinli kanat oyuncusunu ısrarla istemiş olmasıydı...

14SOSANIN ARDINDAN...
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SOSA'NIN ARDINDAN...

Perotti, Sosa'nın ardından bu sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ikinci Arjantinli futbolcu olacak.

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