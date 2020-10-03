Son Dakika | Fenerbahçe'nin 16. transferi Diego Perotti! Uçağı bile hazır...

Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Cisse ile santrfor transferlerini tamamlayan sarı lacivertli takım, kanat transferini de bitirdi.Fenerbahçe, Twitter'dan uçak emojisi paylaşarak yeni transferi duyurdu.Sarı lacivertli kulübün yaptığı paylaşımdaki transfer Diego Perotti...Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti için oyuncu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağladı.Fenerbahçe'nin 16. transferi olan Perotti bugün İstanbul'a gelecek.1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin bonservis ücretinde de hem Roma hem de Fenerbahçe arasındaki makas azalınca iki kulüp el sıkıştı.Diego Perotti özel uçakla İstanbul'a getirilecek, sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılacak.Daha önce Perotti'nin tüm sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edilmiş ve bir sakatlık bulgusuna rastlanmamıştı.32 yaşında ve 1.79 boyunda olan Perotti sağ ayaklı bir oyuncu ve sol kanatta forma giyiyor.Diego Perotti ismi yaklaşık 2 aydır Fenerbahçe'nin gündeminde. Bunun nedeni Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut'un Arjantinli kanat oyuncusunu ısrarla istemiş olmasıydı...Perotti, Sosa'nın ardından bu sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ikinci Arjantinli futbolcu olacak.