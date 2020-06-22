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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den yılın çalımı! Mert Hakan Yandaş formayı giydi ve pozunu verdi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 08:29,

Son Dakika | Fenerbahçe'den yılın çalımı! Mert Hakan Yandaş formayı giydi ve pozunu verdi...

Fenerbahçe, Galatasaray’dan daha fazla maaş önererek Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı. İşte sözleşmenin detayları...

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1YILIN ÇALIMI OLABİLİR
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YILIN ÇALIMI OLABİLİR

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor.

2GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU
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GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.

3DEVLERİ PEŞİNE TAKTI
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DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

25 yaşındaki yetenekli futbolcu, Sivasspor forması altında gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı.

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5FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
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FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.

6ADIM ADIM YAŞANANLAR
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ADIM ADIM YAŞANANLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre işte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı.

7GALATASARAY ÖN PROTOKOLE UYMADI
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GALATASARAY ÖN PROTOKOLE UYMADI

Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı.

8FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
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FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı. Aslan işi ağırdan alınca Fenerbahçe devreye girdi.

9EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
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EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ

Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.

1020 MİLYON TL DAHA FAZLA
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20 MİLYON TL DAHA FAZLA

Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında Galataaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

11FORMAYI GİYDİ VE POZ VERDİ İDDİASI
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FORMAYI GİYDİ VE POZ VERDİ İDDİASI

Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi.

12MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR
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MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2006 yılında Bursa Güven takımında futbol hayatına başlayan Mert Hakan Yandaş, 2011 yılında Yeşil Bursa'ya transfer oldu.

13SİVASSPORA 86 BİN AVROYA GİTTİ
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SİVASSPOR'A 86 BİN AVROYA GİTTİ

2012 yılında Oyak Renault, 2013 yılında Altınordu ve bir dönem Tire 1922 Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil olmuştur.

1410 NUMARA
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10 NUMARA

1,74 boyundaki sağ ayağına hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.

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