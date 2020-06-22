Son Dakika | Fenerbahçe'den yılın çalımı! Mert Hakan Yandaş formayı giydi ve pozunu verdi...

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor.
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GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU
Bu sezon ligin en değerli oyuncuları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'ın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.
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DEVLERİ PEŞİNE TAKTI
25 yaşındaki yetenekli futbolcu, Sivasspor forması altında gösterdiği müthiş performansla Süper Lig'in devlerini peşine takmıştı.
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FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.
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ADIM ADIM YAŞANANLAR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre işte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı.
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GALATASARAY ÖN PROTOKOLE UYMADI
Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı.
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FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı. Aslan işi ağırdan alınca Fenerbahçe devreye girdi.
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EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ
Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti.
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20 MİLYON TL DAHA FAZLA
Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında Galataaray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.
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FORMAYI GİYDİ VE POZ VERDİ İDDİASI
Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi.
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MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?
Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2006 yılında Bursa Güven takımında futbol hayatına başlayan Mert Hakan Yandaş, 2011 yılında Yeşil Bursa'ya transfer oldu.
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SİVASSPOR'A 86 BİN AVROYA GİTTİ
2012 yılında Oyak Renault, 2013 yılında Altınordu ve bir dönem Tire 1922 Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil olmuştur.
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10 NUMARA
1,74 boyundaki sağ ayağına hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.