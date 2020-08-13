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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'in transferini duyurdular! Yerine iki golcü birden...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 20:02,

Son Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'in transferini duyurdular! Yerine iki golcü birden...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in transfer durumu ve golcü planı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek harcama limiti kararına rağmen adeta gözünü karartarak üst üste transferleri açıklamıştı.

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Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15’lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL, Beşiktaş 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecekti.

3FENERBAHÇE LİMİTE RAĞMEN
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FENERBAHÇE LİMİTE RAĞMEN

Ancak sarı lacivertli ekip TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve bombaları tek tek patlatmıştı.

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Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.

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Transfer yapılan bu hamleler sonrasında Fenerbahçe, bütçede dengeyi sağlamak adına Vedat Muriqi'in satışına sıcak bakmaya başladı.

6SÜREÇİ HIZLANDIRDI
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SÜREÇİ HIZLANDIRDI

Serie A ekibi Lazio'nun, Kosovalı golcüyle ilgilenmesi ve transfer için İstanbul'da görüşme yapmasıyla süreç hızlandı.

7MURIQI İLE ANLAŞTILAR
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MURIQI İLE ANLAŞTILAR

İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio, Vedat Muriq ile anlaşmaya vardı.

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Haberde; Vedat Muriqi'in Lazio ile 5 yıllığına anlaştığı ve bonuslar hariç senelik 2 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

9FENERBAHÇEYE 18 MİLYON EURO
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FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO

Serie A ekibinin, bu transfer için ise Fenerbahçe'ye 16 milyon euro + 2 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin ise Vedat Muriqi ayrılığı sonrasında kadrosuna iki golcü birden kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyor. İşte gündemdeki isimler

11Papiss Cisse
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Papiss Cisse

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdi

12Mario Mandzukic
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Mario Mandzukic

Al Duhail'den ayrıldı

13Stiven Mendoza
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Stiven Mendoza

Amiens

14Chuba Akpom
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Chuba Akpom

PAOK

15Fedor Smolov
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Fedor Smolov

Lokomotiv Moskova

16Haris Seferovic
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Haris Seferovic

Benfica

17Nikola Kalinic
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Nikola Kalinic

Atletico Madrid

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