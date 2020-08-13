Son Dakika | Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'in transferini duyurdular! Yerine iki golcü birden...

Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek harcama limiti kararına rağmen adeta gözünü karartarak üst üste transferleri açıklamıştı.
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Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15’lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL, Beşiktaş 298 milyon 99 bin 722 TL, Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecekti.
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FENERBAHÇE LİMİTE RAĞMEN
Ancak sarı lacivertli ekip TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve bombaları tek tek patlatmıştı.
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Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.
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Transfer yapılan bu hamleler sonrasında Fenerbahçe, bütçede dengeyi sağlamak adına Vedat Muriqi'in satışına sıcak bakmaya başladı.
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SÜREÇİ HIZLANDIRDI
Serie A ekibi Lazio'nun, Kosovalı golcüyle ilgilenmesi ve transfer için İstanbul'da görüşme yapmasıyla süreç hızlandı.
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MURIQI İLE ANLAŞTILAR
İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio, Vedat Muriq ile anlaşmaya vardı.
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Haberde; Vedat Muriqi'in Lazio ile 5 yıllığına anlaştığı ve bonuslar hariç senelik 2 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.
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FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO
Serie A ekibinin, bu transfer için ise Fenerbahçe'ye 16 milyon euro + 2 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.
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Fenerbahçe'nin ise Vedat Muriqi ayrılığı sonrasında kadrosuna iki golcü birden kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyor. İşte gündemdeki isimler