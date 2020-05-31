Son dakika! Fenerbahçe'den Thiago Silva bombası! Alex devrede...

TAVAN ÜCRET AŞILABİLİR Geçtiğimiz aylarda hem kendisi hem de menajeri, Fransa'dan ayrılacaklarını söylerken, sarı-lacivertlilerin Sambacı için yüksek bir yıllık ücreti gözden çıkarabileceği ileri sürüldü. Daha önce takımda tavan ücretin 2 ile 2.2 milyon euro olacağını belirten başkan Ali Koç'un Silva'nın ikna edilmesi halinde bu bedelin üstüne çıkabileceği kaydedildi.