Son dakika! Fenerbahçe'den Thiago Silva bombası! Alex devrede...
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada yeni sezon için kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, önemli bir transfer gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Sarı lacivertlilerin dünya yıldızı ismi transfer edebilmesi için, efsane futbolcu Alex de devreye girdi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
2
Abone Ol
Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.
3
Abone Ol
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı. Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
4
Abone Ol
Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon öncesi en az 7-8 takviye yapmayı planlayan sarı- lacivertliler, bir dünya yıldızına göz dikti.
5
Abone Ol
Fotomaç'ın haberine göre PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı renklerine bağlamayı hedefleyen Kanarya, temaslara başladı.
6
Abone Ol
Fransız ekibinde en çok kazanan futbolcular arasında yer alan 35 yaşındaki stoperin transferinde tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, eski yıldızı Alex de Souza'yı da görüşmelerde kullanacak.
7
Abone Ol
TAVAN ÜCRET AŞILABİLİR
Geçtiğimiz aylarda hem kendisi hem de menajeri, Fransa'dan ayrılacaklarını söylerken, sarı-lacivertlilerin Sambacı için yüksek bir yıllık ücreti gözden çıkarabileceği ileri sürüldü. Daha önce takımda tavan ücretin 2 ile 2.2 milyon euro olacağını belirten başkan Ali Koç'un Silva'nın ikna edilmesi halinde bu bedelin üstüne çıkabileceği kaydedildi.
8
Abone Ol
MILAN DEVREDE
Bu arada İtalyan basınında da Milan'ın eski oyuncusu Thiago Silva'yı tekrar kadrosuna katmak için harekete geçtiği haberleri yazılmaya başladı.
9
Abone Ol
REKOR BEDELLE İMZA ATMIŞTI
Thiago Silva, 8 yıldır formasını giydiği PSG'ye rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2012-13 sezonu öncesi 42 milyon euro bonservisle Milan'dan Fransız ekibine imza atan Sambacı, dönemin en pahalı stoperi unvanını almıştı.
10
Abone Ol
30
Brezilyalı stoper, sözleşmesinin sona erdiği PSG ile bu sezon 30 resmi maçta 2 bin 279 dakika sahada kaldı. Silva, bu karşılaşmalarda 1 kez de gol sevinci yaşadı.
11
Abone Ol
KUPA CANAVARI
Thiago Silva, kariyerinde tam 27 kupa kaldırdı. İşte o kupalar: PSG ile 7 Fransa Lig Şampiyonluğu, 5 Fransa Lig Kupası, 7 Fransa Süper Kupa, 4 Fransa Kupası, Milan ile 1 İtalya Lig Şampiyonluğu, 1 İtalya Süper Kupa, Brezilya ile 1 Copa America ve 1 Konfederasyon Kupası.
12
Abone Ol
310 MAÇ 17 GOL 5 ASİST
Silva, 8 sezondur oynadığı PSG ile 310 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 5 de asist yaptı. Fransa kariyerinde 1 kez kızaran 35 yaşındaki futbolcu, 24 sarı kart gördü.