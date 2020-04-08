EroÄŸlu,Â "Sadece ben deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rk antrenÃ¶rleri elbette ki FenerbahÃ§eâ€™de Ã§alÄ±ÅŸmak ister. Neden olmasÄ±n ki? Futbolda bu tÃ¼r sÃ¶ylentiler de transferler de hep vardÄ±r. Benim futbolcum zirvedeki takÄ±mlarda oynuyorsa, onlarÄ± yetiÅŸtiren bizler niye o takÄ±mlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayalÄ±m?" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.