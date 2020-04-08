Son Dakika | Fenerbahçe'den ters köÅŸe! 4 boÅŸ yÄ±l sonrasÄ± yeni teknik direktör...
KoronavirÃ¼s (corona virÃ¼s) gÃ¼ndemi dÃ¼nyada olduÄŸu gibi SÃ¼per Lig'e de etki etti. TakÄ±mlar ÅŸimdiden gelecek sezonun planlarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. FenerbahÃ§e'de teknik direktrÃ¶ Ersun Yanal'Ä±n koltuÄŸuna oturacak kiÅŸi iÃ§in ilk bÃ¼yÃ¼k sinyal de geldi. Ä°ÅŸte sarÄ± lacivertlilerin gelecek sezonki teknik patronu...
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Ersun Yanalâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan henÃ¼z bir teknik adamla anlaÅŸmayan FenerbahÃ§e'de sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor.
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KoronavirÃ¼s (corona virÃ¼sÃ¼) gÃ¼ndemine raÄŸmen gelecek sezonun yapÄ±sÄ±nÄ± ÅŸimdiden oluÅŸturma hedefindeki sarÄ± lacivertliler, teknik direktÃ¶r konusunda adaylarÄ±nÄ± belirledi.
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FenerbahÃ§e ile ismi anÄ±lan adaylardan HÃ¼seyin EroÄŸlu HÃ¼rriyet'in "Ersun Yanalâ€™Ä±n istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adÄ±nÄ±z sÄ±k sÄ±k FenerbahÃ§e ile anÄ±lmaya baÅŸladÄ±. BÃ¶yle bir teklif gelirse dÃ¼ÅŸÃ¼nceniz ne olur?" sorusunu cevapladÄ±.
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EroÄŸlu,Â "Sadece ben deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rk antrenÃ¶rleri elbette ki FenerbahÃ§eâ€™de Ã§alÄ±ÅŸmak ister. Neden olmasÄ±n ki? Futbolda bu tÃ¼r sÃ¶ylentiler de transferler de hep vardÄ±r. Benim futbolcum zirvedeki takÄ±mlarda oynuyorsa, onlarÄ± yetiÅŸtiren bizler niye o takÄ±mlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayalÄ±m?" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
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FenerbahÃ§e yÃ¶netiminin aklÄ±nda ise bambaÅŸka bir plan var...Â
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Erol Bulut, FenerbahÃ§e iÃ§in adÄ± en Ã§ok geÃ§en isimlerden biri. Ancak ÅŸu ana kadar genÃ§ teknik adam iÃ§in resmi bir teklif yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Yerli adaylar arasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulan isim olan Erol Bulut'a Ã§ok fazla sÄ±cak bakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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FenerbahÃ§e'de yÃ¶netimin yabancÄ± bir teknik adam fikri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
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Yeni haber ise Fransa basÄ±nÄ±ndan... FenerbahÃ§e'nin 54 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktÃ¶r Laurent Blanc ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir kez daha yazÄ±ldÄ±.
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Haberde 4 yÄ±ldÄ±r takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayan Blanc konusunda FenerbahÃ§e'nin istekli olduÄŸu ifade edildi.
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FenerbahÃ§e'de adaylar arasÄ±nda Mircea Lucescu ve Christoph Daum da bulunuyor. SarÄ± lacivertli yÃ¶netimin bu isimlerle olan dirsek temasÄ± da sÃ¼rÃ¼yor. AdÄ± geÃ§en diÄŸer isimler ise Roberto MartinezÂ
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Ä°SPANYA BASINI YAZDI: MARCELÄ°NO
Ä°spanya basÄ±nÄ±, FenerbahÃ§e'nin Marcelino ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±. Ä°spanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez Ã¼lkesi dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±r olduÄŸunu, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gÃ¼zel teklifler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°spanyol basÄ±nÄ± bu tekliflerden birinin FenerbahÃ§eâ€™ye ait olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â
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EUSEBÄ°O: TÃœRKÄ°YE'DEN TEKLÄ°F ALDIM
Bir dÃ¶nem Roma'da da Ã§alÄ±ÅŸan ve ismi Ä°spanyol ekipleri ile anÄ±lan teknik direktÃ¶r Eusebio Di Francesco, TÃ¼rkiye'deki bir takÄ±mdan teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan oklar FenerbahÃ§e'ye yÃ¶neldi.
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Ãœlke basÄ±nÄ±na konuÅŸan ve Di Francesco, "Her tÃ¼rlÃ¼ yeni tecrÃ¼beye aÃ§Ä±ÄŸÄ±m. TÃ¼rkiye'den bir kulÃ¼pten ve bazÄ± milli takÄ±mlardan teklif aldÄ±m." ifadelerini kullandÄ±. GÃ¶zler Ersun Yanal sonrasÄ± takÄ±mÄ±n emanet edileceÄŸi isimde. Sizce bu isim kim olacak?