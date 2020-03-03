Son Dakika Fenerbahçe'den ters köşe! Yeni teknik direktör...

Roger Schmidt; Sadio Mane, Jonathan Soriano, Alan ve Kevin Kampl gibi önemli isimlerden oluşan genç ve dinamik bir takımla mücadele etse Fenerbahçe'ye elenmekten kurtulamamıştı. Salzburg'da dikkatleri üzerine çeken başarılı çalıştırıcının bir sonraki durağı Bayer Leverkusen oldu. Burada iki yılı geride bıraktıktan sonra yeni bir maceraya atılan 52 yaşındaki teknik adam, Çin'in yolunu tuttu. Sinobo Guoan'ın başına geçen Schmidt, 2 sezonda 83 maça çıktı. 46 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi alan Alman çalıştırıcı, maç başına 1,84'lük bir puan ortalaması tutturdu.