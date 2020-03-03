Son Dakika Fenerbahçe'den ters köşe! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların resmen ayrılmasının ardından gözler takımın başına geçecek isme çevrildi, sarı lacivertli yönetim bu konuyla ilgili kararını verdi.
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Fenerbahçe'de beklenen haber geldi, Ersun Yanal görevi bıraktı. Ankaragücü yenilgisinin ardından koltuğu sallanan deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray derbisini de kaybedince; yol ayrımına gitmek kaçınılmaz oldu. Kamuoyu, sarı-lacivertlilerin 58 yaşındaki teknik adamla ne zaman yollarını ayıracağını beklemeye koyulurken hamle Ersun Yanal'dan geldi. Görevi bırakma kararı alan deneyimli teknik adamın bu isteği yönetim tarafından da anlayışla karşılandı ve Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi sona ermiş oldu.
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Fenerbahçe'de Yanal'ın görevi bırakmasının ardından takımı kimin yöneteceği ise merak konusu...
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VOLKAN - EMRE İDDİASI VAR AMA...
Birçok teknik adamın ismi Kanarya ile anılsa da; sezon başında formasını asıp yedek kulübesine geçen Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu'nun takımı idare etmesi de iddialar arasında...
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Ancak takımı yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekolünden gelen teknik adamlar ile dirsek temas haline geçti...
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Buna göre Fenerbahçe, Alman ekolünden bir ismi takımın başına getirecek. İşte öne çıkan adaylar...
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BRUNO LABBADIA
Bruno Labbadia ile ilk temas 17. haftada oynanan Çaykur Rize maçının ardından kuruldu. Son olarak Wolfsburg'u çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, şu an boşta.
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ROGER SCHMIDT
Roger Schmidt, Türk furtbol kamuoyuna 2013-14 sezonunda girdi. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg ile eşleşen Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi ile iki zorlu müsabakaya çıktı. O dönem de Salzburg'un başında 52 yaşındaki teknik adam vardı.
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Roger Schmidt; Sadio Mane, Jonathan Soriano, Alan ve Kevin Kampl gibi önemli isimlerden oluşan genç ve dinamik bir takımla mücadele etse Fenerbahçe'ye elenmekten kurtulamamıştı. Salzburg'da dikkatleri üzerine çeken başarılı çalıştırıcının bir sonraki durağı Bayer Leverkusen oldu. Burada iki yılı geride bıraktıktan sonra yeni bir maceraya atılan 52 yaşındaki teknik adam, Çin'in yolunu tuttu. Sinobo Guoan'ın başına geçen Schmidt, 2 sezonda 83 maça çıktı. 46 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 yenilgi alan Alman çalıştırıcı, maç başına 1,84'lük bir puan ortalaması tutturdu.
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NIKO KOVAC
Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra Hırvatistan U21 Takımı'nda göreve başlayan Niko Kovac, ardından Milli Takımın başına geçti. Kulüp teknik adamlığına ise Bundesliga'da adım attı. Başlangıç, Eintracht Frankfurt ile oldu. İki yılda gösterdiği performansla Bayern Münih'in dikkatini çeken 48 yaşındaki çalıştırıcı, Bavyera ekibinde 1,5 senede; 65 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda; 45 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle maç başına 2,26'lık bir oran yakaladı.
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Kovac, Bayern'de geçirdiği sürede; bir Almanya Şampiyonluk Kupası, bir Almanya Kupası ve bir de Almanya Süper Kupa'sını kaldırma sevinci yaşadı. Bir önceki durağı olan Frankfurt'u çalıştırdığı dönemde de Almanya Kupası'nı kazanan genç çalıştırıcı, son iki sezonu duble ile kapatmıştı.
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TAYFUN KORKUT
Devre arasında ismi Beşiktaş ile anılan Tayfun Korkut'un ismi şu sıralar Fenerbahçe ile anılıyor. Furbolculuk döneminde Çubuklu'yu da terleten 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli yönetiminin istediği Alman ekolünden yetişmiş bir isim. Real Sociedad altyapısında teknik adamlık kariyerine başlayan Korkut, ardından Hoffenheim ve Stuttgart rezerv takımlarında görev aldı. A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapan genç çalıştırıcı sırasıyla Hannover, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'tı çalıştırdı. Şu an takım çalıştırmayan Tayfun Korkut, sarı-lacivertlilerin teknik direktör adaylarından birisi...
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EROL BULUT
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Erol Bulut da listede yer alan isimlerden birisi. Yeni Malatya'nın ardından Alanya ile de başarılı bir performans sergileyen 45 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda Akdeniz ekibini yarı finale taşıdı. Kupada; Galatasaray'ı saf dışı bırakan Bulut, 31 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alıp maç başına 1,74'lük ortalama yakaladı. (Kaynak: Asist Analiz)