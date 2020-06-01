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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den sürpriz imza! 3+1 yıllık sözleşme ve maaşı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 08:13,

Son Dakika | Fenerbahçe'den sürpriz imza! 3+1 yıllık sözleşme ve maaşı...

Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferine odaklanan Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi...

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2Sürpriz transfer gelişmesi
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Sürpriz transfer gelişmesi

Sarı lacivertli kulüpte yeni sezondan itibaren sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu'nun tam yetkiyle yürüttüğü transfer operasyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

3Caner Erkin beklenirken...
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Caner Erkin beklenirken...

Bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Caner Erkin'i düşünen Fenerbahçe'nin transfer listesinde Süper Lig'den beklenmedik bir isim dahil oldu.

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Alternatif isim hazır

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeden önce Beşiktaş'ın her iki oyuncuyla yapacağı kontrat yenileme görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, alternatif isimleri de masaya yatırdı.

5Menajeri ne demişti
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Menajeri ne demişti?

Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında Spor Arena'ya konuşan menajeri Batur Altıparmak, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda önceliğin Beşiktaş olduğunu ifade etmişti.

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"Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs’ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor. Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş’ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz."

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"Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım. Biz her zaman böyle yaptık, zamanında Mehmet Topal için de öncelikle Fenerbahçe’yi beklemiştik."

8Sözleşme detayları belli oldu
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Sözleşme detayları belli oldu

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Filip Novak'ın Sarı-Lacivertli takımda kazanacağı ücret ve sözleşme detayları belli oldu.

9Prensip anlaşmasına varıldı
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Prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe yönetimi uzun süredir yakın takibe aldığı Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Filip Novak ile prensip anlaşmasına vardı.

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Bordo-Mavili ekip ile yollarını ayırma kararı alan ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Novak ile yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu.

113+1 yıllık kontrat
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3+1 yıllık kontrat

Bordo-Mavili takım ile yollarını ayırma kararı alan ve futbol hayatını İstanbul’da sürdürmek istediğini belirten 29 yaşındaki Çek sol bek ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

12İşte yıllık maaşı
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İşte yıllık maaşı

Fenerbahçe futbolcuya yıllık 1 milyon 250 bin Euro ve maç başı olarak da 5 bin euro para ödeyecek.

13Primleri de var
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Primleri de var

Novak sezon içinde başarılı bir performans gösterir ve en az 25 maçta ilk 11'de yer alırsa, ekstra olarak 50 ile 100 bin Euro arası bir prime de hak kazanacak.

14İmza parası da belli
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İmza parası da belli

Filip Novak’a ayrıca imza parası olarak 500 bin Euro ödenecek. (Ajansspor)

15Transfere sürpriz aracı
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Transfere sürpriz aracı

Çek futbolcunun, sarı-lacivertlilere transfer olması için devreye sürpriz bir ismin girdiği öğrenildi.

16Jan Veselynin eşi ikna etti iddiası
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Jan Vesely'nin eşi ikna etti iddiası

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Jan Vesely’nin eşi olan Nataliya Miladinovic'in, aynı zamanda Novak’ın sevgilisi Katerina Provaznikova’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Nataliya Miladinovic’in Novak’a sarı-lacivertli ekibi anlattığı ve transfer olmasını tavsiye ettiği de öğrenildi.

17Daha önce İstanbula gelmişti
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Daha önce İstanbul'a gelmişti

Filip Novak, devre arası transfer döneminde sevgilisi Katerina Provaznikova ve menajeri ile İstanbul’da buluşmuştu ve o dönem yıldız oyuncunun ismi İstanbul ekipleriyle anılmıştı. Bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gole imza attı, 1 de asist yaptı.

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