Son Dakika | Fenerbahçe'den sürpriz imza! 3+1 yıllık sözleşme ve maaşı...
Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferine odaklanan Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi...
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sürpriz transfer gelişmesi
Sarı lacivertli kulüpte yeni sezondan itibaren sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu'nun tam yetkiyle yürüttüğü transfer operasyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Caner Erkin beklenirken...
Bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Caner Erkin'i düşünen Fenerbahçe'nin transfer listesinde Süper Lig'den beklenmedik bir isim dahil oldu.
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Alternatif isim hazır
Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeden önce Beşiktaş'ın her iki oyuncuyla yapacağı kontrat yenileme görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, alternatif isimleri de masaya yatırdı.
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Menajeri ne demişti?
Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında Spor Arena'ya konuşan menajeri Batur Altıparmak, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda önceliğin Beşiktaş olduğunu ifade etmişti.
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"Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs’ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor. Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş’ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz."
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"Her zaman öncelikle sözleşmenin devam ettiği kulüple görüşmek ve şartların konuşulması lazım. Biz her zaman böyle yaptık, zamanında Mehmet Topal için de öncelikle Fenerbahçe’yi beklemiştik."
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Sözleşme detayları belli oldu
Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Filip Novak'ın Sarı-Lacivertli takımda kazanacağı ücret ve sözleşme detayları belli oldu.
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Prensip anlaşmasına varıldı
Fenerbahçe yönetimi uzun süredir yakın takibe aldığı Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Filip Novak ile prensip anlaşmasına vardı.
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Bordo-Mavili ekip ile yollarını ayırma kararı alan ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Novak ile yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu.
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3+1 yıllık kontrat
Bordo-Mavili takım ile yollarını ayırma kararı alan ve futbol hayatını İstanbul’da sürdürmek istediğini belirten 29 yaşındaki Çek sol bek ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.
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İşte yıllık maaşı
Fenerbahçe futbolcuya yıllık 1 milyon 250 bin Euro ve maç başı olarak da 5 bin euro para ödeyecek.
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Primleri de var
Novak sezon içinde başarılı bir performans gösterir ve en az 25 maçta ilk 11'de yer alırsa, ekstra olarak 50 ile 100 bin Euro arası bir prime de hak kazanacak.
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İmza parası da belli
Filip Novak’a ayrıca imza parası olarak 500 bin Euro ödenecek. (Ajansspor)
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Transfere sürpriz aracı
Çek futbolcunun, sarı-lacivertlilere transfer olması için devreye sürpriz bir ismin girdiği öğrenildi.
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Jan Vesely'nin eşi ikna etti iddiası
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Jan Vesely’nin eşi olan Nataliya Miladinovic'in, aynı zamanda Novak’ın sevgilisi Katerina Provaznikova’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Nataliya Miladinovic’in Novak’a sarı-lacivertli ekibi anlattığı ve transfer olmasını tavsiye ettiği de öğrenildi.
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Daha önce İstanbul'a gelmişti
Filip Novak, devre arası transfer döneminde sevgilisi Katerina Provaznikova ve menajeri ile İstanbul’da buluşmuştu ve o dönem yıldız oyuncunun ismi İstanbul ekipleriyle anılmıştı. Bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gole imza attı, 1 de asist yaptı.