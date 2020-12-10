Son Dakika | Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! Thiam karşılığında...
Fenerbahçe'de anlaşılan o ki ocak ayı da hareketli geçecek. Emre Belözoğlu önderliğinde tam 18 transfere imza atan sarı lacivertlilerde bir kez daha hareketlilik yaşanıyor.
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Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.
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Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün idmanda basın mensuplarının sorularına "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gerek limitler, gerek FFP... Güzel bir yaz dönemi geçirdik. Transferde olumlu işler çıkardık. Önemli olan sahadaki performans tabii. Mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim dışımızda gelişen hadiseler bizi çekiyor. Bu sene bu işler biraz erken başladı." cevabını verdi.
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TRANSFER SORUSU
Koç ayrıca ismi sarı lacivertli takım ile anılan Mesut Özil hakkında, "Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir! Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadelerini kullandı.
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EROL BULUT YENİ İSMİ BELİRLEDİ
Fenerbahçe'de teknik heyet kanatlardan beklenen verim gelmeyince, üzerine de Diego Perotti'nin sakatlık durumu ortaya çıkınca devre arası için yeni bir rapor yazdı.
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THİAM TAKASA
Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transfer için devreye girmesi beklenirken sarı lacivertlilerin gözden çıkardığı isim Thiam oldu.
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31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti.
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YEDEK KALDI
Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolla göz dolduran Thiam, ligde ise beklenen performansı gösteremeyince yedek kaldı.
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HEDEFİ HALİL AKBUNAR
Ajansspor'un haberine göre; Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı.
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Halil Akbunar'ın Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.
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Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.
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Halil Akbunar kimdir?
Futbol hayatına 2009 yılında Balçova İdman Yurdu alt yapısında başladı. 2010 yılında Antalyaspor alt yapısına geçen Halil Akbunar ertesi sezon Göztepe U21 takımına bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılında Göztepe A takımına yükselen 27 yaşındaki futbolcu 2015 yılında 1 yıllığına Elazığspor’a bedelsiz olarak kiralandı.
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Göztepe'de vazgeçilmez isimlerden biri oldu
Haziran 2016 yılında Göztepe'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı. Halil Akbunar geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni stadda fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
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Halil Akbunar’ın performansı
►Göztepe: 246 maç - 39 gol - 36 asist ►Elazığspor: 30 maç - 3 gol - 9 asist