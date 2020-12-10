MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! Thiam karşılığında...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! Thiam karşılığında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 09:04 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! Thiam karşılığında...

Fenerbahçe'de anlaşılan o ki ocak ayı da hareketli geçecek. Emre Belözoğlu önderliğinde tam 18 transfere imza atan sarı lacivertlilerde bir kez daha hareketlilik yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

2
Abone Olgoogle-news

Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün idmanda basın mensuplarının sorularına "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gerek limitler, gerek FFP... Güzel bir yaz dönemi geçirdik. Transferde olumlu işler çıkardık. Önemli olan sahadaki performans tabii. Mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim dışımızda gelişen hadiseler bizi çekiyor. Bu sene bu işler biraz erken başladı." cevabını verdi.

3TRANSFER SORUSU
Abone Olgoogle-news

TRANSFER SORUSU

Koç ayrıca ismi sarı lacivertli takım ile anılan Mesut Özil hakkında, "Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir! Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadelerini kullandı.

4EROL BULUT YENİ İSMİ BELİRLEDİ
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT YENİ İSMİ BELİRLEDİ

Fenerbahçe'de teknik heyet kanatlardan beklenen verim gelmeyince, üzerine de Diego Perotti'nin sakatlık durumu ortaya çıkınca devre arası için yeni bir rapor yazdı.

5THİAM TAKASA
Abone Olgoogle-news

THİAM TAKASA

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transfer için devreye girmesi beklenirken sarı lacivertlilerin gözden çıkardığı isim Thiam oldu.

6
Abone Olgoogle-news

31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti.

7YEDEK KALDI
Abone Olgoogle-news

YEDEK KALDI

Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolla göz dolduran Thiam, ligde ise beklenen performansı gösteremeyince yedek kaldı.

8HEDEFİ HALİL AKBUNAR
Abone Olgoogle-news

HEDEFİ HALİL AKBUNAR

Ajansspor'un haberine göre; Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı.

9
Abone Olgoogle-news

Halil Akbunar'ın Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

10
Abone Olgoogle-news

Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

11Halil Akbunar kimdir
Abone Olgoogle-news

Halil Akbunar kimdir?

Futbol hayatına 2009 yılında Balçova İdman Yurdu alt yapısında başladı. 2010 yılında Antalyaspor alt yapısına geçen Halil Akbunar ertesi sezon Göztepe U21 takımına bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılında Göztepe A takımına yükselen 27 yaşındaki futbolcu 2015 yılında 1 yıllığına Elazığspor’a bedelsiz olarak kiralandı.

12Göztepede vazgeçilmez isimlerden biri oldu
Abone Olgoogle-news

Göztepe'de vazgeçilmez isimlerden biri oldu

Haziran 2016 yılında Göztepe'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı. Halil Akbunar geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni stadda fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

13Halil Akbunar’ın performansı
Abone Olgoogle-news

Halil Akbunar’ın performansı

►Göztepe: 246 maç - 39 gol - 36 asist ►Elazığspor: 30 maç - 3 gol - 9 asist

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi