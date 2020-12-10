Son Dakika | Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak takas! Thiam karşılığında...

Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün idmanda basın mensuplarının sorularına "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gerek limitler, gerek FFP... Güzel bir yaz dönemi geçirdik. Transferde olumlu işler çıkardık. Önemli olan sahadaki performans tabii. Mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim dışımızda gelişen hadiseler bizi çekiyor. Bu sene bu işler biraz erken başladı." cevabını verdi.