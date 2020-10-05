Son Dakika | Fenerbahçe'den son dakika ayrılığı! Beşiktaş ile imzalıyor...

Transferin son gününde Süper Lig'de hareketlilik son hızıyla devam ediyor. Yaz döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe'de sular durulmuyor.Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekip dün gece Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'in ilk 4 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan almıştı. Erol Bulut, hücumda daha üretken olmak için bir de 10 numara transferi istediği öğrenilmişti.Sarı Lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesinde PAOK takımında forma giyen Pelkas ile anlaştı.Fenerbahçe, PAOK'a 1.6 milyon avro teklif yaparken sonraki satıştan %20 pay verecek.Transferde gelenler olduğu kadar birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de son maçta kadroya bile alınmayan Serdar Aziz konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.Daha önce Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu.A Spor'da yer alan habere göre; deneyimli savunma oyuncus, ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı.Fenerbahçe'nin geniş kadroda düşünmediğini Serdar Aziz'e iletmesinden sonra siyah beyazlı yöneticiler Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi.Beşiktaşlı yöneticiler Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler. Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz de sarı lacivertli ekipten ayrılmak istiyor. Serdar Aziz'in sarı lacivertli ekip ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.29 yaşındaki savunma oyuncusu eğer Fenerbahçe ile arasındaki alacak sorununu çözerse Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine başlayacak.Tarafların anlaşması durumunda Serdar Aziz gün içerisinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 maçta forma giyerken geçen sezon 23 maçta forma giymiş 4 gole imza atmıştı.