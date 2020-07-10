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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Okan Buruk hamlesi! El sıkışıldı ve öğrencisiyle geliyor iddiası...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 08:39,

Son Dakika | Fenerbahçe'den Okan Buruk hamlesi! El sıkışıldı ve öğrencisiyle geliyor iddiası...

Manuel Pellegrini'nin resmen Real Betis'in başına geçmesinin ardından ibrenin Erol Bulut'a döndüğü konuşuluyordu ancak gerçek bambaşka çıktı...

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1YILIN HAMLESİ
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YILIN HAMLESİ

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin çok konuşulacak planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

2ERSUN YANALDAN BERİ BEKLENİYOR
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ERSUN YANAL'DAN BERİ BEKLENİYOR

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başında kim olacağı konusu hala netlik kazanmadı.

3PELLEGRINI RESMEN İSPANYADA
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PELLEGRINI RESMEN İSPANYA'DA

Manuel Pellegrini ile Erol Bulut arasında kalan sarı lacivertli yönetimde, Şilili teknik adamın Real Betis'e 3 yıllık imza atmasının ardından Erol Bulut isminin ağır bastığı iddia ediliyor.

4EROL BULUT DENİYORDU AMA...
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EROL BULUT DENİYORDU AMA...

Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Erol Bulut'u işaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

5EROL BULUT DEĞİLMİŞ...
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EROL BULUT DEĞİLMİŞ...

Ligi yakından tanıyan, başarıya aç ve 40-50 yaşları arasında bir teknik adamla çalışmak istediklerini belirten Ali Koç, bir isme odaklandıklarını ve açıklamanın sezon sonunda yapılacağını ifade etmişti.

6O SÖZLERİN MUHATABI...
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O SÖZLERİN MUHATABI...

Bu sözlerin muhatabının Erol Bulut olmadığı ve bir başka yerli çalıştırıcı olduğu iddia edildi.

7BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
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BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sezonu en azından UEFA Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz...

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9İBRE OKAN BURUKA DÖNDÜ
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İBRE OKAN BURUK'A DÖNDÜ

Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a dönmüş durumda.

10EL SIKIŞILDI İDDİASI
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EL SIKIŞILDI İDDİASI

Yeni sezon adına teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir’le şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk ile el sıkıştığı belirtiliyor.

11AÇIKLAMA SEZON SONU
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AÇIKLAMA SEZON SONU

Yönetimin, Başakşehir'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.

12EDIN VISCA İLE BİRLİKTE Mİ GELECEK
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EDIN VISCA İLE BİRLİKTE Mİ GELECEK?

Sarı-lacivertlilerin, Okan Buruk ile birlikte öğrencisi Edin Visca'yı da transfer etmek istediği ve sezon sonunda Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor.

13EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Görüşmeleri şimdilik Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü de gelen haberler arasında...

14İRFAN CAN KAHVECİ
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İRFAN CAN KAHVECİ

Yönetim, İrfan Can Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor.

15PARA + TAKAS TEKLİFİ
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PARA + TAKAS TEKLİFİ

İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor. (Takvim)

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