Son Dakika | Fenerbahçe'den Okan Buruk hamlesi! El sıkışıldı ve öğrencisiyle geliyor iddiası...
Manuel Pellegrini'nin resmen Real Betis'in başına geçmesinin ardından ibrenin Erol Bulut'a döndüğü konuşuluyordu ancak gerçek bambaşka çıktı...
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YILIN HAMLESİ
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin çok konuşulacak planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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ERSUN YANAL'DAN BERİ BEKLENİYOR
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başında kim olacağı konusu hala netlik kazanmadı.
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PELLEGRINI RESMEN İSPANYA'DA
Manuel Pellegrini ile Erol Bulut arasında kalan sarı lacivertli yönetimde, Şilili teknik adamın Real Betis'e 3 yıllık imza atmasının ardından Erol Bulut isminin ağır bastığı iddia ediliyor.
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EROL BULUT DENİYORDU AMA...
Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Erol Bulut'u işaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
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EROL BULUT DEĞİLMİŞ...
Ligi yakından tanıyan, başarıya aç ve 40-50 yaşları arasında bir teknik adamla çalışmak istediklerini belirten Ali Koç, bir isme odaklandıklarını ve açıklamanın sezon sonunda yapılacağını ifade etmişti.
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O SÖZLERİN MUHATABI...
Bu sözlerin muhatabının Erol Bulut olmadığı ve bir başka yerli çalıştırıcı olduğu iddia edildi.
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BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Sezonu en azından UEFA Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz...
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İBRE OKAN BURUK'A DÖNDÜ
Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a dönmüş durumda.
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EL SIKIŞILDI İDDİASI
Yeni sezon adına teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir’le şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk ile el sıkıştığı belirtiliyor.
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AÇIKLAMA SEZON SONU
Yönetimin, Başakşehir'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.
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EDIN VISCA İLE BİRLİKTE Mİ GELECEK?
Sarı-lacivertlilerin, Okan Buruk ile birlikte öğrencisi Edin Visca'yı da transfer etmek istediği ve sezon sonunda Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor.
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
Görüşmeleri şimdilik Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü de gelen haberler arasında...
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İRFAN CAN KAHVECİ
Yönetim, İrfan Can Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor.
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PARA + TAKAS TEKLİFİ
İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor. (Takvim)