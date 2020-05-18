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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası!
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Futbol
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 08:45,

Son Dakika | Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası!

Sarı lacivertli ekipten sürpriz hamle! Telefonda tarih verdi...

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri üzerine yoğunlaşan sarı lacivertli ekipte teknik adam belirsizliği sürüyoor.

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Ersun Yanal'dan boşalan koltuğa kimin oturacağı henüz netlik kazanmazken, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği Emre Belözoğlu'na düştü.

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Sportif direktörlük için kollarını sıvayan Emre Belözoğlu, hem teknik direktör arayışlarında hem de oyuncu transferinde bizzat rol alıyor.

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Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir ismin girdiği iddia edildi...

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Transferde mevcut koşullar nedeniyle bonservissiz isimlere yönelecek Fenerbahçe'de ilk temas kurulan isimlerden birinin Nuri Şahin olduğu ortaya çıktı.

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Sarı-lacivertlilerin, iki sezondur Werder Bremen forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki yıldız isimle temas kurduğu öğrenildi.

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Almanya alt yapısında yetişmesine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih edip 52 kez ay-yıldızlı formayı giyen Nuri'nin, Türkiye'ye gelme fikrine hayli sıcak baktığı öğrenildi.

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Alt yapısından çıktığı Borussia Dortmund'da kaptanlığa kadar yükselen, Real Madrid, Liverpool gibi dev kulüplerin de formasını giyen Nuri'nin, kariyerinin son dönemini çok sevdiği Türkiye'de geçirmek istediği öğrenildi.

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Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde telefonla temas kurduğu Nuri'nin, "Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz" dediği kaydedildi.

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Ekim ayında W.Bremen'in Nuri ile sözleşme yenileyeceği açıklanmış, ancak salgın ortaya çıkınca bu iş olmamıştı.

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Nuri Şahin, bu sezon Bundesliga'da düşme hattında bulunan Werder Bremen formasıyla 16 maçta forma giyip 3 asist yaptı.

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Coronavirüs öncesi son maçlarda fazla şans bulamayan Nuri'nin Almanya'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğü kaydedildi. (Takvim)

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