Son Dakika | Fenerbahçe'den kafa karıştıran Vedat Muriqi açıklaması!

CEVAP Bu haberlerin kaynağı biz değiliz. Haberleri İtalyan medyası yazıyor. Sizce Vedat takımda kalacak mı? Lazio bize bir kez teklif iletti. Biz de onlara karşı teklif sunduk. Şayet istediğimiz şartlar oluşursa satabiliriz. Ama dediğim gibi şu an herhangi bir pazarlık yok.