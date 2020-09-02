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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den kafa karıştıran Vedat Muriqi açıklaması!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 08:18 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den kafa karıştıran Vedat Muriqi açıklaması!

Lazio'ya transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi için Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi.

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1KULÜPTEN AÇIKLAMA
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KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'de geleceği en fazla merak edilen isimlerden olan Vedat Muriqi hakkında kulüpten kafa karıştıran bir açıklama geldi. İşte detaylar...

2YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
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YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi sürüyor.

3İMZA AN MESELESİ AMA...
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İMZA AN MESELESİ AMA...

Serie A devi Lazio'ya imza atması an meselesi olan ancak resmi açıklamanın bir türlü gelmediği transfer için yeni bir gelişme yaşandı.

4KRİZİ İLK KEZ TAHİR KUM DUYURMUŞTU
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KRİZİ İLK KEZ TAHİR KUM DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Tahir Kum, Kosovalı golcü ile Fenerbahçe arasında bir kırgınlık yaşandığını belirtmişti.

5FENERBAHÇEYE KIRILMIŞ
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"FENERBAHÇE'YE KIRILMIŞ"

Tahir Kum, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'den alacakları olduğunu ve kulübün de bu alacakları bırakarak Lazio'ya gitmesi konusunda ısrar etmesi sonucunda başarılı futbolcunun sarı lacivertli camiaya kırıldığını dile getirmişti.

6İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Lazio kulübüne yakın İtalyan gazeteci bir arkadaşımla görüştüm onun verdiği bilgi Lazio ile Fenerbahçe’nin anlaştığı hatta rakamın da 17 milyon Euro ve bonuslar olduğunu belirtti. "

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"İtalyanlar Vedat ile de anlaşmışlar ama ortadaki sorun Fenerbahçe ile Vedat’ın anlaşamaması. Vedat’ın Fenerbahçe’den 1 yıllık alacağı varmış kulüp Vedat’ın bunu bırakıp gitmesini istiyormuş. Vedat ise bu istek sonrası Fenerbahçe’ye kırılmış."

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9VEDAT MURIQI KONUŞTU
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VEDAT MURIQI KONUŞTU

Bu gelişmelerin ardından Vedat Muriqi, Beyaz TV'den Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulunmuş ve yaşanan sürecin kendisini yıpratmaya başladığını ifade etmişti.

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"Fenerbahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Buradan şık bir vedayla, helalleşerek, sarılarak, öpüşerek ayrılmak istiyorum! Kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşme süreçlerine hiç dahil olmadım."

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"Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Lazio, benim gelecek planlamam için önemli bir adım. Ancak sürecin bu şekilde uzaması bana fazlasıyla zarar vermeye başladı. Yıpratmaya da başladı."

12KULÜP YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA
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KULÜP YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Vedat Muriqi'nin bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinden Vedat Muriqi transferine dair açıklama geldi. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan haber ve detaylar...

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İtalyan basını ısrarla, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yazıyor...

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26 yaşındaki Kosovalı golcü, son bir ayda onlarca kez İtalya basınında manşetleri süsledi.

15SORU
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SORU

Merhabalar ... Bey, Vedat Muriqi için rahatsız ettim. Transferin bittiği iddia ediliyor. Doğru mu?

16CEVAP
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CEVAP

Merhabalar... Daha önce hem başkan hem yönetici seviyesinde açıklama yapıldı. Bunun dışında hiçbir gelişme olmadı. Vedat ile ilgili şu anda hiçbir kulüple pazarlık halinde değiliz.

17SORU
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SORU

Bu kadar dedikodunun sebebi nedir? Neden her gün Vedat'ı uçağa bindirip yollama sevdası var?

18CEVAP
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CEVAP

Bu haberlerin kaynağı biz değiliz. Haberleri İtalyan medyası yazıyor. Sizce Vedat takımda kalacak mı? Lazio bize bir kez teklif iletti. Biz de onlara karşı teklif sunduk. Şayet istediğimiz şartlar oluşursa satabiliriz. Ama dediğim gibi şu an herhangi bir pazarlık yok.

19SORU
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SORU

20 milyon Euro istediğiniz konuşuluyor?

20CEVAP
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CEVAP

Detay veremem ama Lazio ile bir anlaşma yok. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Gidecek diye bir kural yok.

21İTALYANLARA GÖRE 5 YILLIK İMZA ATILDI
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İTALYANLARA GÖRE 5 YILLIK İMZA ATILDI

İtalyan basını Vedat Muriqi'in artık Lazio'da olduğunu yazarken sözleşmenin 5 yıllık olduğunu da belirtti.

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Çizme'de konuşulan; Lazio'nun 20 milyon Euro bonservis bedelini ödediği, oyuncuya da yıllık 1.8 milyon Euro ücret verildiği.

232023E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
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2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Vedat'ın Rize'den F.Bahçe'ye gelişi de olaylı olmuştu. G.Saray mı F.Bahçe'mi derken Kanarya'ya imza atmıştı. Vedat'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek

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