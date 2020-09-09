Son Dakika | Fenerbahçe'den transferde sürpriz karar! 48 saat içinde...
İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ama...
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Fenerbahçe, Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi'in boşluğunu doldurmayı planladığı Eran Zahavi'de flaş bir gelişme yaşandı.
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Maariv Gazetesi'nin spor eki One, Zahavi'nin yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer vermişti.
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EŞİNİN ONAYINA KALMIŞTI
Haberde ayrıca Türkiye'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde Zahavi'nin kariyerini İstanbul'da sürdüreceği vurgulanmıştı.
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Deneyimli golcünün eşi Shay Zahavi, İsrail basınına Fenerbahçe hakkında konuşmuştu.
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Shaj Zahavi, "Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum. Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim. Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Ayrıca İsrailli golcü de sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı. Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.
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MURIQI'İN YERİNE...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Zahavi ile Marsilya, Maccabi Tel Aviv ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği biliniyordu.
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TRT Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti.
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Ayrıca Alman basınından Sport 1 ise Eran Zahavi'nin, Almanya 2. Bundesliga ekibi Hannover 96 ile görüştüğü ve İsrailli oyuncunun, 48 saat içerisinde son kararını vereceği bilgisini verdi.
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Profesyonel kulüp kariyerinde 306 maça çıkan Zahavi, tam 238 gol atma başarısı gösterdi