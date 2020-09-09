MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den transferde sürpriz karar! 48 saat içinde...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den transferde sürpriz karar! 48 saat içinde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:59 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den transferde sürpriz karar! 48 saat içinde...

İstanbul'a gelmesi bekleniyordu ama...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi'in boşluğunu doldurmayı planladığı Eran Zahavi'de flaş bir gelişme yaşandı.

2
Abone Olgoogle-news

Maariv Gazetesi'nin spor eki One, Zahavi'nin yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer vermişti.

3EŞİNİN ONAYINA KALMIŞTI
Abone Olgoogle-news

EŞİNİN ONAYINA KALMIŞTI

Haberde ayrıca Türkiye'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde Zahavi'nin kariyerini İstanbul'da sürdüreceği vurgulanmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Deneyimli golcünün eşi Shay Zahavi, İsrail basınına Fenerbahçe hakkında konuşmuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Shaj Zahavi, "Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum. Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz. Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı. Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim. Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar" şeklinde açıklama yapmıştı.

6
Abone Olgoogle-news

Ayrıca İsrailli golcü de sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı. Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.

7MURIQIİN YERİNE...
Abone Olgoogle-news

MURIQI'İN YERİNE...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

8
Abone Olgoogle-news

Zahavi ile Marsilya, Maccabi Tel Aviv ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği biliniyordu.

9
Abone Olgoogle-news

TRT Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti.

10
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Alman basınından Sport 1 ise Eran Zahavi'nin, Almanya 2. Bundesliga ekibi Hannover 96 ile görüştüğü ve İsrailli oyuncunun, 48 saat içerisinde son kararını vereceği bilgisini verdi.

11
Abone Olgoogle-news

Profesyonel kulüp kariyerinde 306 maça çıkan Zahavi, tam 238 gol atma başarısı gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi