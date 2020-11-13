Son Dakika | Fenerbahçe'den gidenler uçuşa geçti

Yaz transfer döneminde yaptığı 18 transfer ile gündeme damga vuran Fenerbahçe'de takım adeta sil baştan oluştu.



Birçok tecrübeli ve yıldız ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte teknik patron Erol Bulut forma şansı bulamayacak olan isimleri de kiralık göndermeyi tercih etti.