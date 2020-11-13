Son Dakika | Fenerbahçe'den gidenler uçuşa geçti

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni ve iddialı bir kadro oluştururken, takımda düşünülmeyenler kiralık olarak gönderilmişti. Sarı lacivertlilerden ayrılan futbolcular, performanslarıyla takımlarında değişmez isimler oldu.
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Yaz transfer döneminde yaptığı 18 transfer ile gündeme damga vuran Fenerbahçe'de takım adeta sil baştan oluştu.
Birçok tecrübeli ve yıldız ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte teknik patron Erol Bulut forma şansı bulamayacak olan isimleri de kiralık göndermeyi tercih etti.
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DENİZ TÜRÜÇ
Başakşehir'de 4 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı. Ligde 1 gol attı. Son olarak A Milli formayla Hırvatistan ağlarını sarstı.
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MATHIAS ZANKA
Danimarka'da 4 lig 1 kupa maçında 90'ar dakika süre aldı. Kopenhag takımının vazgeçilmezi oldu.
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ALLAHYAR SAYYADMANESH
Zorya Luhansk formasıyla Ukrayna Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma şansı buldu. Ligde 1 gol attı.
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BERKE ÖZER
Westerlo ile ligde 8, Belçika Kupası'nda 1 maçta 11'de görev yaptı. Takımın en iyi ismi olarak gösteriliyor.
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OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
Konyaspor'da 2'si 11 olmak üzere 6 lig maçında süre buldu.
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İSMAİL YÜKSEK
Balıkesir'de 5 lig 1 kupa maçında 11 başladı, 1 gol attı. Performansıyla alkış aldı.
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MICHAEL FREY
Beveren formasıyla 3 karşılaşmada 11'de yer alıp 1 gol kaydetti.
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BARIŞ ALICI
Westerlo'da sadece 1 maçta görev alabildi.
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BARIŞ SUNGUR
Muğla'da 6 maçta forma şansı buldu.
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MURAT SAĞLAM
Çaykur Rizespor'da henüz istediği süreleri alamadı.
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MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Boluspor'da sadece 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu. (Sporx)