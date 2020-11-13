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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den gidenler uçuşa geçti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 20:34 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den gidenler uçuşa geçti

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni ve iddialı bir kadro oluştururken, takımda düşünülmeyenler kiralık olarak gönderilmişti. Sarı lacivertlilerden ayrılan futbolcular, performanslarıyla takımlarında değişmez isimler oldu.

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Yaz transfer döneminde yaptığı 18 transfer ile gündeme damga vuran Fenerbahçe'de takım adeta sil baştan oluştu.

Birçok tecrübeli ve yıldız ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte teknik patron Erol Bulut forma şansı bulamayacak olan isimleri de kiralık göndermeyi tercih etti.

2DENİZ TÜRÜÇ
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DENİZ TÜRÜÇ

Başakşehir'de 4 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı. Ligde 1 gol attı. Son olarak A Milli formayla Hırvatistan ağlarını sarstı.

3MATHIAS ZANKA
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MATHIAS ZANKA

Danimarka'da 4 lig 1 kupa maçında 90'ar dakika süre aldı. Kopenhag takımının vazgeçilmezi oldu.

4ALLAHYAR SAYYADMANESH
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ALLAHYAR SAYYADMANESH

Zorya Luhansk formasıyla Ukrayna Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma şansı buldu. Ligde 1 gol attı.

5BERKE ÖZER
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BERKE ÖZER

Westerlo ile ligde 8, Belçika Kupası'nda 1 maçta 11'de görev yaptı. Takımın en iyi ismi olarak gösteriliyor.

6OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
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OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

Konyaspor'da 2'si 11 olmak üzere 6 lig maçında süre buldu.

7İSMAİL YÜKSEK
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İSMAİL YÜKSEK

Balıkesir'de 5 lig 1 kupa maçında 11 başladı, 1 gol attı. Performansıyla alkış aldı.

8MICHAEL FREY
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MICHAEL FREY

Beveren formasıyla 3 karşılaşmada 11'de yer alıp 1 gol kaydetti.

9BARIŞ ALICI
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BARIŞ ALICI

Westerlo'da sadece 1 maçta görev alabildi.

10BARIŞ SUNGUR
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BARIŞ SUNGUR

Muğla'da 6 maçta forma şansı buldu.

11MURAT SAĞLAM
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MURAT SAĞLAM

Çaykur Rizespor'da henüz istediği süreleri alamadı.

12MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
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MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Boluspor'da sadece 2 maçta sonradan oyuna dahil oldu. (Sporx)

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