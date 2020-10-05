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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı operasyonu! Ersun Yanal istemişti ve herkes uyurken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 07:36 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı operasyonu! Ersun Yanal istemişti ve herkes uyurken...

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekibin son gün bombası ortaya çıktı...

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Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü (bugün) sona erecek.

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Hücum hattına Mbawana Samatta, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Perotti ve Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı.

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Transferin son gününde dahi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

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"Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir."

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Sarı lacivertliler, Kemal Ademi transferinden bir gün önce ise Roma'nın yıldızı Diego Perotti'yi sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

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"Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir."

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Sarı lacivertli ekibi gündemindeki son iki isim ise taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

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Yıldız oyunculardan birinin, Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İşte o paylaşım ve detaylar...

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Fenerbahçe'nin son gün bombasının Liverpool'da forma şansı bulamayan Xherdan Shaqiri olduğu öne sürüldü.

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Sarı lacivertlilerin, İsviçreli yıldız için girişimde bulunduğu ve oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Xherdan Shaqiri'yi fırsat transferi olarak gördüğü iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için transferin son gününde imkanları zorlayacağı kaydedildi.

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Xherdan Shaqiri söylentileri devam ederken Fenerbahçe, PAOK forması Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

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TRT Spor'da yer alan habere göre sarı lacivertli takım, Dimitrios Pelkas için resmi teklif yaptı.

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Yunan takımıyla 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için 1.6 milyon euro ve satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

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Büyük ölçüde anlaşma sağlanan oyuncu, sabaha karşı İstanbul'a geldi.

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Dimitrios Pelkas'ın ismi Ersun Yanal döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.

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Yunan yıldız, 2018'de THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Real Madrid maçını izlemek için tribünde yer almıştı.

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Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabı üzerinden Ülker Sports Arena'dan paylaşımda bulunmuştu.

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