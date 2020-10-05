Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı operasyonu! Ersun Yanal istemişti ve herkes uyurken...

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü (bugün) sona erecek.Hücum hattına Mbawana Samatta, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse, Sinan Gümüş gibi kaliteli birçok ismi katan sarı lacivertliler, Perotti ve Kemal Ademi ile de anlaşma sağladı. Transferin son gününde dahi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'nin transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir.Sarı lacivertliler, Kemal Ademi transferinden bir gün önce ise Roma'nın yıldızı Diego Perotti'yi sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir.Sarı lacivertli ekibi gündemindeki son iki isim ise taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.Yıldız oyunculardan birinin, Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İşte o paylaşım ve detaylar...Fenerbahçe'nin son gün bombasının Liverpool'da forma şansı bulamayan Xherdan Shaqiri olduğu öne sürüldü.Sarı lacivertlilerin, İsviçreli yıldız için girişimde bulunduğu ve oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Xherdan Shaqiri'yi fırsat transferi olarak gördüğü iddia edildi.Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için transferin son gününde imkanları zorlayacağı kaydedildi.Xherdan Shaqiri söylentileri devam ederken Fenerbahçe, PAOK forması Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın transferinde büyük aşama kaydetti.TRT Spor'da yer alan habere göre sarı lacivertli takım, Dimitrios Pelkas için resmi teklif yaptı.Yunan takımıyla 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için 1.6 milyon euro ve satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.Büyük ölçüde anlaşma sağlanan oyuncu, sabaha karşı İstanbul'a geldi.Dimitrios Pelkas'ın ismi Ersun Yanal döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.Yunan yıldız, 2018'de THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Real Madrid maçını izlemek için tribünde yer almıştı.Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabı üzerinden Ülker Sports Arena'dan paylaşımda bulunmuştu.