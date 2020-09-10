Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı çifte bomba! Emre taktiğiyle iki imza birden...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından sarı lacivertli ekip harekete geçti. İki yıldız isim Fenerbahçeli oluyor...
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ÇİFTE BOMBA
Spor Arena - Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligin açılış maçına saatler kala son iki transferini belirledi. İşte detaylar...
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VEDAT MURIQI GİTTİ
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda İtalyan devi Lazio ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
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YENİ HÜCUM HATTI
Vedat Muriqi'nin gidişinin ardından teknik direktör Erol Bulut’un kafasındaki golcü portresi şekillenmeye başladı.
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KAFASINDA BELİRLEDİ
Çiçeği burnunda teknik adam, Vedat Muriqi'nin rotasını İtalya’ya çevirdiği günden itibaren uzun boylu, gol vuruşları etkili bir santrafor yanına da 10 numara, 9,5 ve 8 numara olarak oynayacak ikinci forvet arıyor.
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İKİ İSİM GELİYOR
Bu doğrultuda istediği isimleri belirleyen Erol Bulut'un, golcü transferlerinin önümüzdeki hafta bitirilmesini istediği öğrenildi.
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İLK HAFTA THIAM TEK FORVET
Fenerbahçe'nin yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig’in açılış maçına Mame Thiam’ı tek forvet oynatarak çıkması bekleniyor.
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VALENCIA TAKVİYESİ
Ayrıca maçın gidişatına göre Sinan Gümüş ve Enner Valencia’dan da yararlanılması bekleniyor.
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EMRE BELÖZOĞLU TAKTİĞİ
Emre Belözoğlu’nun forvet hattına da tıpkı Erol Bulut’un göreve getirilmesindeki taktiği uygulayacağı da sızan haberler arasında.
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AYNI GÜN AÇIKLANACAK
Nasıl ki lig biter bitmez yeni teknik direktör olarak Erol Bulut’un adı açıklandıysa, aynı şekilde Vedat Muriç’in takımdan ayrıldığı gün düğmeye basılıp önce golcünün ardından da ikinci forvetin adının açıklanacağı öğrenildi.
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Kulüp, yeni golcülerin imzası için Vedat Muriqi'nin resmen gitmesinin beklenildiğini daha önce açık şekilde ifade etmişti.
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Fenerbahçe'de oluşan bu tablo akıllara iki isim getiriyor...
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PAPISS CISSE ATAĞI
Biri Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve aynı zaman Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse.
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GIULIANO SÜRPRİZİ
Bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin yanı sıra diğer isim ise sarı lacivertli ekibin eski yıldızı Giuliano...
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Al-Nassr’la ilişiğini koparan eski oyuncusu Giuliano işinin çoktan bitirildiği açıklaması için Vedat Muriqi resmen imza atacağı günün beklendiği öğrenildi.
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Giuliano, Fenerbahçe'ye imza attığı 2017/2018 sezonunda iyi bir performans göstermiş ve kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmıştı.
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11 milyon avro bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Giuliano, sarı lacivertli takıma ciddi şekilde para da kazandırmıştı.
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Yetenekli oyuncunun serbest kalmasının Fenerbahçe adına ekonomik anlamda bir avantaj olduğu belirtiliyor.