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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı çifte bomba! Emre taktiğiyle iki imza birden...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 08:14 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı çifte bomba! Emre taktiğiyle iki imza birden...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından sarı lacivertli ekip harekete geçti. İki yıldız isim Fenerbahçeli oluyor...

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1ÇİFTE BOMBA
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ÇİFTE BOMBA

Spor Arena - Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligin açılış maçına saatler kala son iki transferini belirledi. İşte detaylar...

2VEDAT MURIQI GİTTİ
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VEDAT MURIQI GİTTİ

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda İtalyan devi Lazio ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

3YENİ HÜCUM HATTI
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YENİ HÜCUM HATTI

Vedat Muriqi'nin gidişinin ardından teknik direktör Erol Bulut’un kafasındaki golcü portresi şekillenmeye başladı.

4KAFASINDA BELİRLEDİ
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KAFASINDA BELİRLEDİ

Çiçeği burnunda teknik adam, Vedat Muriqi'nin rotasını İtalya’ya çevirdiği günden itibaren uzun boylu, gol vuruşları etkili bir santrafor yanına da 10 numara, 9,5 ve 8 numara olarak oynayacak ikinci forvet arıyor.

5İKİ İSİM GELİYOR
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İKİ İSİM GELİYOR

Bu doğrultuda istediği isimleri belirleyen Erol Bulut'un, golcü transferlerinin önümüzdeki hafta bitirilmesini istediği öğrenildi.

6İLK HAFTA THIAM TEK FORVET
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İLK HAFTA THIAM TEK FORVET

Fenerbahçe'nin yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig’in açılış maçına Mame Thiam’ı tek forvet oynatarak çıkması bekleniyor.

7VALENCIA TAKVİYESİ
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VALENCIA TAKVİYESİ

Ayrıca maçın gidişatına göre Sinan Gümüş ve Enner Valencia’dan da yararlanılması bekleniyor.

8EMRE BELÖZOĞLU TAKTİĞİ
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EMRE BELÖZOĞLU TAKTİĞİ

Emre Belözoğlu’nun forvet hattına da tıpkı Erol Bulut’un göreve getirilmesindeki taktiği uygulayacağı da sızan haberler arasında.

9AYNI GÜN AÇIKLANACAK
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AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Nasıl ki lig biter bitmez yeni teknik direktör olarak Erol Bulut’un adı açıklandıysa, aynı şekilde Vedat Muriç’in takımdan ayrıldığı gün düğmeye basılıp önce golcünün ardından da ikinci forvetin adının açıklanacağı öğrenildi.

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Kulüp, yeni golcülerin imzası için Vedat Muriqi'nin resmen gitmesinin beklenildiğini daha önce açık şekilde ifade etmişti.

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Fenerbahçe'de oluşan bu tablo akıllara iki isim getiriyor...

12PAPISS CISSE ATAĞI
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PAPISS CISSE ATAĞI

Biri Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve aynı zaman Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse.

13GIULIANO SÜRPRİZİ
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GIULIANO SÜRPRİZİ

Bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin yanı sıra diğer isim ise sarı lacivertli ekibin eski yıldızı Giuliano...

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Al-Nassr’la ilişiğini koparan eski oyuncusu Giuliano işinin çoktan bitirildiği açıklaması için Vedat Muriqi resmen imza atacağı günün beklendiği öğrenildi.

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Giuliano, Fenerbahçe'ye imza attığı 2017/2018 sezonunda iyi bir performans göstermiş ve kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmıştı.

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11 milyon avro bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Giuliano, sarı lacivertli takıma ciddi şekilde para da kazandırmıştı.

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Yetenekli oyuncunun serbest kalmasının Fenerbahçe adına ekonomik anlamda bir avantaj olduğu belirtiliyor.

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