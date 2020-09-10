Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı çifte bomba! Emre taktiğiyle iki imza birden...

KAFASINDA BELİRLEDİ Çiçeği burnunda teknik adam, Vedat Muriqi'nin rotasını İtalya’ya çevirdiği günden itibaren uzun boylu, gol vuruşları etkili bir santrafor yanına da 10 numara, 9,5 ve 8 numara olarak oynayacak ikinci forvet arıyor.