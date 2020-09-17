Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Herkes Stefano Okaka sanarken...
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın son transferini İtalyanlar duyurdu.
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Udinese forması giyen Okaka için girişimlere başlayan Fenerbahçe'nin bir diğer transfer operasyonu ortaya çıktı. İtalyanlar yeni transferi ve bonservis bedelini gece yarısı açıkladı. İşte detaylar...
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TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hücum bölgesine yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor.
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DÜĞMEYE BASILDI
Vedat Muriqi'i İtalya'nın Lazio takımına gönderen sarı lacivertli ekip, Kosovalı golcünün yerini bir an önce doldurmak için düğmeye bastı.
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FORVET İPUCUSU
Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.
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"30 GOL ATAR"
Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun kendisine bu isimlerden birinin 30 gol, diğerinin ise 15 gol atacağını söylediğini aktarmıştı.
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TÜMER METİN DE ONAYLADI
Tümer Metin ayrıca 30 gol atacak potansiyeli olan golcüye bizzat kendisi de kefil olmuş ve "Bence de 30 golü rahat atar" ifadelerini kullanmıştı.
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İŞTE O SÖZLER
"Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. 'Emre bana, Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak.' dedi "
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GÖZLER YENİ FORVETTE
Tümer Metin'in bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'de gözler yeni forvetin kim olacağına çevrilmişti.
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DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN LİSTE
Edinson Cavani, Diego Costa, Eran Zahavi, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Mbwana Ally Samatta, Ze Luis, Nikola Kalinić, Eric Maxim Choupo-Moting gibi isimler gündeme gelmişti ancak sarı lacivertli ekip bu listeden iki ismi yalanlamıştı.
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MANDZUKIC VE DIEGO COSTA YALANLANDI
"Kulübümüzün asılsız transfer iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen bugün ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz. "
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OKAKA BOMBASI
Fenerbahçe'nin Edinson Cavani ve Diego Costa transferlerini yalanlamasının ardından TRT Spor, sarı lacivertli ekibin gündemindeki golcüyü ortaya çıkardı.
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GİRİŞİMLER BAŞLADI
Habere göre Fenerbahçe, Udinese forması giyen Stefano Okaka için girişimlerine başladı. Teknik Direktör Erol Bulut, 31 yaşındaki deneyimli golcüyü takımın birinci golcüsü olarak düşünmüyor.
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ALTERNATİF FORVET OLACAK
Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
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GECE YARISI AÇIKLADILAR
Spor kamuoyu Stefano Okaka haberini konuşurken, İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi.
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DIEGO PEROTTI SÜRPRİZİ
Sky Sports, uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Diego Perotti konusunda sıcak gelişmeler yaşandığını öne sürdü.
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ROMA SATMAK İSTİYOR
Gianluca Di Marzio imzalı habere göre; Diego Perotti'nin yüksek maaşından kurtulmak isteyen Roma, Arjantinli futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.
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2.5 MİLYON AVRO BONSERVİS
İtalyan temsilcisinin bu doğrultuda Fenerbahçe'ye 2.5 milyon avroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncu, Başkent ekibinde yıllık 6 milyon avro kazanıyor.
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PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe ve Roma kulüplerinin bir süredir Diego Perotti konusunda pazarlık yaptığı biliniyordu.
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İSTATİSTİKLERİ
Son 4 yıldır Roma forması giyen Diego Perotti, süre aldığı 138 resmi maçta takımına 32 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.