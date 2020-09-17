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Futbol
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 07:59 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Herkes Stefano Okaka sanarken...

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın son transferini İtalyanlar duyurdu.

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Udinese forması giyen Okaka için girişimlere başlayan Fenerbahçe'nin bir diğer transfer operasyonu ortaya çıktı. İtalyanlar yeni transferi ve bonservis bedelini gece yarısı açıkladı. İşte detaylar...

2TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hücum bölgesine yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor.

3DÜĞMEYE BASILDI
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DÜĞMEYE BASILDI

Vedat Muriqi'i İtalya'nın Lazio takımına gönderen sarı lacivertli ekip, Kosovalı golcünün yerini bir an önce doldurmak için düğmeye bastı.

4EMRE BELÖZOĞLUNDAN FORVET İPUCUSU
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FORVET İPUCUSU

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.

530 GOL ATAR
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"30 GOL ATAR"

Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun kendisine bu isimlerden birinin 30 gol, diğerinin ise 15 gol atacağını söylediğini aktarmıştı.

6TÜMER METİN DE ONAYLADI
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TÜMER METİN DE ONAYLADI

Tümer Metin ayrıca 30 gol atacak potansiyeli olan golcüye bizzat kendisi de kefil olmuş ve "Bence de 30 golü rahat atar" ifadelerini kullanmıştı.

7İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. 'Emre bana, Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak.' dedi "

8GÖZLER YENİ FORVETTE
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GÖZLER YENİ FORVETTE

Tümer Metin'in bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'de gözler yeni forvetin kim olacağına çevrilmişti.

9DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN LİSTE
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DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN LİSTE

Edinson Cavani, Diego Costa, Eran Zahavi, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Mbwana Ally Samatta, Ze Luis, Nikola Kalinić, Eric Maxim Choupo-Moting gibi isimler gündeme gelmişti ancak sarı lacivertli ekip bu listeden iki ismi yalanlamıştı.

10MANDZUKIC VE DIEGO COSTA YALANLANDI
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MANDZUKIC VE DIEGO COSTA YALANLANDI

"Kulübümüzün asılsız transfer iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen bugün ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz. "

11OKAKA BOMBASI
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OKAKA BOMBASI

Fenerbahçe'nin Edinson Cavani ve Diego Costa transferlerini yalanlamasının ardından TRT Spor, sarı lacivertli ekibin gündemindeki golcüyü ortaya çıkardı.

12GİRİŞİMLER BAŞLADI
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GİRİŞİMLER BAŞLADI

Habere göre Fenerbahçe, Udinese forması giyen Stefano Okaka için girişimlerine başladı. Teknik Direktör Erol Bulut, 31 yaşındaki deneyimli golcüyü takımın birinci golcüsü olarak düşünmüyor.

13ALTERNATİF FORVET OLACAK
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ALTERNATİF FORVET OLACAK

Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

14GECE YARISI AÇIKLADILAR
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GECE YARISI AÇIKLADILAR

Spor kamuoyu Stefano Okaka haberini konuşurken, İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

15DIEGO PEROTTI SÜRPRİZİ
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DIEGO PEROTTI SÜRPRİZİ

Sky Sports, uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Diego Perotti konusunda sıcak gelişmeler yaşandığını öne sürdü.

16ROMA SATMAK İSTİYOR
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ROMA SATMAK İSTİYOR

Gianluca Di Marzio imzalı habere göre; Diego Perotti'nin yüksek maaşından kurtulmak isteyen Roma, Arjantinli futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.

172.5 MİLYON AVRO BONSERVİS
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2.5 MİLYON AVRO BONSERVİS

İtalyan temsilcisinin bu doğrultuda Fenerbahçe'ye 2.5 milyon avroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncu, Başkent ekibinde yıllık 6 milyon avro kazanıyor.

18PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
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PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe ve Roma kulüplerinin bir süredir Diego Perotti konusunda pazarlık yaptığı biliniyordu.

19İSTATİSTİKLERİ
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İSTATİSTİKLERİ

Son 4 yıldır Roma forması giyen Diego Perotti, süre aldığı 138 resmi maçta takımına 32 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.

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