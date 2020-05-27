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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'la prensipte anlaşan Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif
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Futbol
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 08:53,

Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'la prensipte anlaşan Mert Hakan Yandaş'a çılgın teklif

Corona virüs (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'den sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'la prensipte anlaşan Mert Hakan Yandaş'a çılgın bir teklif sunarak kafasını karıştırdı.

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Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en ses getiren transfer, Galatasaray'a atılan çalım nedeniyle Vedat Muriqi olmuştu.

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Sarı-kırmızılı ekiple anlaştı gözüyle bakılan, hatta sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Kosovalı golcü, bir anda Sarı Kanaryalar'ın yolunu tutmuştu.

3İKİNCİ ÇALIM MERT HAKAN
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İKİNCİ ÇALIM MERT HAKAN

Süper Lig'e verilen arada önümüzdeki sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden alarak büyük ses yaratmaya hazırlanıyor.

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Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Sivassporlu yıldız orta saha Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı.

54 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO
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4 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, ocak ayında sarı-kırmızılılarla yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için toplam 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Takvim'in haberine göre; F. Bahçe'nin Mert Hakan'a 1.8 milyon Euro maaş, 4 yıl sözleşme ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Böylece toplam teklif Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyona ulaştı.

7ARADAKİ FARK BÜYÜK
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ARADAKİ FARK BÜYÜK

Daha önce "Galatasaray'a söz verdim" diyen Sivassporlu futbolcunun son teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Çünkü iki teklif arasında büyük bir fark oluştu.

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Transferde bir adım öne geçen Fenerbahçe şimdi gelişmeleri izlemeye başladı. Galatasaray'ın Mert Hakan'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

9MERT HAKANDAN TRANSFER SÖZLERİ
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MERT HAKAN'DAN TRANSFER SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde BeIN Sports'a konuşan Mert Hakan Yandaş, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Sorulunca transfer, net cevap veriyoruz. Bizim şu anda bir hedefimiz var. Sivas şehrinin ve camianın bizden beklentisi var. Konuşmadığımız şeyler çıkınca üzülüyoruz, Sivas'a mahçup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar.

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Takımın hedefi varken, Emre ile ben değil, takım konuşulması gerekiyor. Biz sahada son dakika, son saniyeye kadar Sivasspor'a hizmet etmek için buradayız.

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Televizyoncu, gazeteci abilerimiz işini yapıyor ama biz ne söylesek, konuşulmaktan vazgeçilmiyor. Geleceği düşünmek zorundayız ama son saniyeye kadar, son düdük çalana kadar ben her topa kafamı sokacağım. Bu takımın 10 yıl sonra gelen bu başarısını heba ettirmeyeceğiz bu oyunlarla.

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İnşallah şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Sonra kariyer planlamamızı yapacağız tabii ki, bakacağız ve bizim için en hayırlısı neyse, onu yapacağız. Ben Emre'ye de kefilim, o da son saniyeye kadar mücadele edecek."

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