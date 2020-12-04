Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer bombası!
Süper Lig'de 10 hafta sonunda 20 puana sahip olan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayı için sarı-kırmızılıları çıldırtacak bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
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Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer için şimdiden savaşa girecek konuma geldi.
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Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden almıştı. Galatasaray ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.
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Sarı-lacivertliler'de sportif direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ezeli rakibine büyük bir transfer çalımı daha atmak için kolları sıvadı.
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Son iki yılın 1,5 sezonunu Galatasaray'da geçiren, geçen sezonun sonunda Monaco'nun çağrısı sonrası sezonu bitiremeden Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'nun Fransa ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
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Monaco'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı kesinleşen Onyekuru'nun Galatasaray'a transfer olması bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'Avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı ve Türkiye'den ayrıldı. D'Avila'nın bu seyahatle ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Radyospor'a konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." demişti.
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D'Avila, konuşmasının devamında ise bombayı patlattı: "İstanbul'da Henry ile ilgilenen bir başka büyük kulüp daha var. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı."
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Bu açıklamanın ardından çıkan haberde Fenerbahçe'nin Onyekuru için menajer William D'Avila ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
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Monaco'nun Onyekuru için ücret konusunda kolaylık göstereceği Onyekuru için maaş konusunda kıran kırana pazarlık yapıldığı belirtildi.
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AS Monaco, pandemi döneminde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sarı kırmızılılardan koparmış oyuncu Fransa'nın yolunu tutumuştu. Nijeryalı futbolcu, bu karar sonrası büyük bir yıkım yaşarken Florya'da görüntüler günlerce konuşulmuştu.
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Galatasaray'da 17 gol, 7 asistlik performanslarla oynayan Onyekuru, Kadıköy'de yıllar sonra gelen galibiyetin de mimarlarından oldu.