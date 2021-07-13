Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Çalımı duyurdular... Beşiktaş eski yıldızını istiyor - Transfer Haberleri
Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Galatasaray'ın gündemindeki isim için görüşmelere başladı. Transferi dış basın da sayfalarına taşıdı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Mehmet Topal'ın ardından bir başka tanıdık ismi takıma katıyor.
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İşte güne damga vuran son dakika transfer haberleri...
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ROSİER SAVAŞI! GALATASARAY'IN RESMİ TEKLİFİ
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezona damga vuran isimler arasında bulunan Valentine Rosier, Beşiktaş - Galatasaray - Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşı başlattı. Galatasaray'ın 12 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Valentine Rosier için yaptığı teklifi yükseltti. Habere göre sarı kırmızılı ekip; 5 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro bonus, ve sonraki satıştan %20 paydan oluşan bir teklif sundu. (Yağız Sabuncuoğlu)
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BRUMA - BEŞİKTAŞ
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Fanatik'in haberine göre; Siyah beyazlı kulübün yakın zamanda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi. Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven'ın da yıldız futbolcuyu satıp para niyetinde olduğu öğrenildi.
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VAN AANHOLT - GALATASARAY
G.Saray’ın yeni sol beki Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt oluyor.Crystal Palace ile olan sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile dün sarı kırmızılı yöneticiler görüştü.Başarılı sol beke 3 yıllık sözleşme karşılığında Galatasaray toplam 5 milyon Euro’ya yakın teklifte bulundu. İki tarafın da bu rakam üzerine anlaşma sağladığı ve imzaların ise hafta içinde atılacağı öğrenildi.
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MOHAMED ELNENY - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, esk futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor. Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.
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WILLIAN JOSE - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. As gazetesinde yer alan habere göre Kartal, Brezilyalı santrfor Willian Jose için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
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BERKAN KUTLU - GALATASARAY
Galatasaray'ın yeni yerli hamlesi Berkan Kutlu... Sarı kırmızılıların Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu renklerine katmak için yeni bir girişim yapacağı belirtiliyor. Akdeniz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk kurulan temasta 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.
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MILOSEVİC RESMEN ANTALYA'DA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Deni Milosevic'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
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ZAJC - GENOA
Genoa ile kiralık sözleşmesi biten Miha Zajc'a bir başka İtalyan ekibi Torino talip oldu. Bordo-beyazlı kulübün, Sloven orta saha için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı bildirildi. Genoa da Zajc'ın bonservisini almak istemiş ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.
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DİEGO COSTA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın yeni sezondaki 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı. Schira, kendisine ait sosyal medya hesabından, Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023 sezonu sonuna kadar sözleşme her sezon için 2.5 milyon önerildiğini belirtti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada coşku dolu mesajlar paylaştı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Kara Kartal, Diego Costa hamlesiyle rakiplerine de mesaj verecek.
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FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ÇALIM
Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği belirtilen Paulinho konusunda flaş bir iddia ortaya çıktı.Brezilya basınından UOL'un haberine göre; 32 yaşındaki oyuncu yapılan pazarlıklarda en ciddi ilerleme kaydeden kulüp Fenerbahçe oldu. SarI-lacivertli kulüple, Brezilya ekibinin bir süredir görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.Daha önce geleceği hakkında açıklama yapan Paulinho, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti" ifadelerini kullanmıştı.
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BOUPENDZA FENERBAHÇE'YE Mİ?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Aaron Boupendza geçtiğimiz sezon önemli bir performans sergiledi ve birçok takımın transfer listesine girdi. Boupendza için İngiltere ve Katar'dan transfer teklifleri geldi. Boupendza, Avrupa ve Türkiye'de futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey (Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok, olsa mutlaka arkadaşlarımız benimle paylaşırdı." dedi. (Radyospor)
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ALIOSKİ - FENERBAHÇE
Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray , Trabzonspor ve Fenerbahçe , bonservisi elinde olan yıldız için temaslarını hızlandırdı. Ancak şimdiye kadar transferde geri planda duran Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti.TÜRKİYE'YE ÇOK SICAK BAKIYORFanatik'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların Makedon oyuncunun transferi için menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncu da Türkiye'ye sıcak bakıyor...
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SAMATTA GİDİYOR MU?
Önce Serdar Dursun transferi, ardından da yönetimin santrafor arayışını sürdürdüğü haberleriyle sarsıldığı gözlenen Tanzanyalı golcü, buna karşın Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürmekte.Samatta’nın, aldığı ücretin yüksek olması nedeniyle başka kulübe transferi zorlaşırken Vitor Pereira’nın golcü ismi hazırlık maçlarında gördükten sonra net kararını vermesi bekleniyor.
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ARANAN FORVET SERIE B'DEN
Trabzonspor 'da transfer gündemine yeni bir isim eklendi. Forvet ve sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililere menajerlerin İtalya Serie B ekibi Benevento'dan 31 yaşındaki Gianluca Lapadula ismini önerdiği belirlendi.