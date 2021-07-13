Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Çalımı duyurdular... Beşiktaş eski yıldızını istiyor - Transfer Haberleri

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A ÇALIM Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği belirtilen Paulinho konusunda flaş bir iddia ortaya çıktı.Brezilya basınından UOL'un haberine göre; 32 yaşındaki oyuncu yapılan pazarlıklarda en ciddi ilerleme kaydeden kulüp Fenerbahçe oldu. SarI-lacivertli kulüple, Brezilya ekibinin bir süredir görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.Daha önce geleceği hakkında açıklama yapan Paulinho, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti" ifadelerini kullanmıştı.