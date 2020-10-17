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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu bizzat bitiriyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 08:15 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu bizzat bitiriyor...

Transfer döneminde özellikle Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez bir başka milli yıldız için yarışta! İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberi...

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş sonrası bir transfer savaşına daha girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

2EMRE BELÖZOĞLU ÖNDERLİĞİNDE TRANSFER
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EMRE BELÖZOĞLU ÖNDERLİĞİNDE TRANSFER

Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadroya katılmıştı.

3KADRO YENİLENDİ
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KADRO YENİLENDİ

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Kadrosuna 18 yeni isim katan sarı lacivertliler, 14 isimle ise yollarını ayırarak kadrosunu neredeyse tamamen değiştirmişti.

414 AYRILIK YAŞANDI
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14 AYRILIK YAŞANDI

Fenerbahçe'de şimdiye dek Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Michael Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı. Kiralık gönderilen oyuncularla birlikte bu sayı 24'e çıkıyor.

5GALATASARAYA 7 TRANSFER VE 23 AYRILIK
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GALATASARAY'A 7 TRANSFER VE 23 AYRILIK

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmıştı. Galatasaray, kiralık oyuncularla birliklte tam 23 oyuncuyu da takımdan göndermiş ve ciddi bir değişime gitmişti.

6DORUKHAN TOKÖZ İÇİN BOMBA İDDİA
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DORUKHAN TOKÖZ İÇİN BOMBA İDDİA

Beşiktaş ve Milli Takım'ın önemli futbolcularından Dorukhan Toköz'ün transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti.

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EMRE BELÖZOĞLU BİTİRECEK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edildi. Takvim'in haberine göre Emre Belözoğlu, Dorukhan ile bizzat görüşüp transferi bitirecek.

8ARADA 300 BİN EURO FARK VAR
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ARADA 300 BİN EURO FARK VAR

Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

9ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN
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'ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN'

Başkan Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz için; "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullanmıştı.

10GALATASARAY DA İSTİYOR
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GALATASARAY DA İSTİYOR

Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor.

11ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE
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ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.

122. MERT HAKAN SAVAŞI OLABİLİR
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2. MERT HAKAN SAVAŞI OLABİLİR

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi geçen sezon sonu biten Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmış ancak Fenerbahçe başarılı orta sahaya Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle imza attırmıştı.

13OZAN İLE TAKASI GÜNDEMDEYDİ
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OZAN İLE TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Transfer döneminin ilk günlerinde Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı kadrosuna katabilmek adına Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz'ü önerdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istediği iddia edilmişti.

14FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEYİNCE...
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FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEYİNCE...

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'a karşılık yalnızca Dorukhan Toköz'ü kabul etmediği ve takasta bir futbolcu daha istediği belirtilmiş ancak bu teklifi de Beşiktaş'ın reddettiği ifade edilmişti.

15DORUKHAN SICAK BAKIYORDU
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DORUKHAN SICAK BAKIYORDU

Beşiktaş'ta cephesinde Dorukhan Toköz, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği zamlı sözleşme sözü sebebiyle kriz yaşamıştı. Bu nedenle mutsuz olan Dorukhan Toköz'ün olası bir Fenerbahçe takasına ise sıcak baktığı belirtilmişti.

16SEZON SONUNDA SERBEST
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SEZON SONUNDA SERBEST

Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dorukhan Toköz'ün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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