Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu bizzat bitiriyor...
Transfer döneminde özellikle Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez bir başka milli yıldız için yarışta! İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberi...
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş sonrası bir transfer savaşına daha girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
EMRE BELÖZOĞLU ÖNDERLİĞİNDE TRANSFER
Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadroya katılmıştı.
KADRO YENİLENDİ
Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Kadrosuna 18 yeni isim katan sarı lacivertliler, 14 isimle ise yollarını ayırarak kadrosunu neredeyse tamamen değiştirmişti.
14 AYRILIK YAŞANDI
Fenerbahçe'de şimdiye dek Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar Sayyadmanesh, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Michael Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı. Kiralık gönderilen oyuncularla birlikte bu sayı 24'e çıkıyor.
GALATASARAY'A 7 TRANSFER VE 23 AYRILIK
Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmıştı. Galatasaray, kiralık oyuncularla birliklte tam 23 oyuncuyu da takımdan göndermiş ve ciddi bir değişime gitmişti.
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