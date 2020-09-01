Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Ferdi Kadıoğlu transferi bitiriyor...
Fenerbahçe transferde Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncuyu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye getiriyor...
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Transfer sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'a bir çalım daha atmak üzere. Ferdi Kadıoğlu getiriyor...
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Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.
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Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 11 isimle sözleşme imzaladı.
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Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.
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Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak yeni sezon için iddiasını güçlendirmişti.
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Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.
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Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.
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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Frey, Allahyar, Jailson ve Sadık Çiftpınar için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
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Kanarya ayrıca Garry Rodrigues ile de yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin en az 1 kanat transferi daha yapması bekleniyor.
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Fenerbahçe için bu doğrultuda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü.
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Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı.
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Bu transfer için Fenerbahçe'nin genç yıldızının aracı olması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi. (Takvim)
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GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Öte yandan Arnaut Danjuma'nın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.
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KİRALAMA İDDİALARI
Temmuz aylarında Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; sarı kırmızılı ekibin Arnaut Danjuma'yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edilmişti.
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İŞTE O HABER
Mali şartlar düşünülerek takıma takviye yapılması konusunda görüş birliği oluşurken özellikle kiralık anlaşması biten ve Türkiye'den ayrılan Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçildi.
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Cimbom'da Nijeryalı futbolcunun yerine yine bir Nijeryalı isim, Arnaut Danjuma ismi gündeme geldi.
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Premier Lig'den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth'un sezon başında 18 milyon euro ödeyerek aldığı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in durumunun araştırılmasını istediği bildirildi.
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Nijeryalı olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden genç oyuncunun kiralanması için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı bildirildi.
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Danjuma'nın Onyekuru gibi hem kanat hem de forvet oynayabilmesinin avantaj olarak görülüyor.
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Brugge'dan Bournemouth'a transfer olan Arnaut Danjuma, bu sezon 14 maça çıktı. Tecrübe kazanması için ve kendisini göstermesi için kiralanması düşünülüyor.