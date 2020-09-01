MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Ferdi Kadıoğlu transferi bitiriyor...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Ferdi Kadıoğlu transferi bitiriyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 09:46 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Ferdi Kadıoğlu transferi bitiriyor...

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncuyu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye getiriyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Transfer sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'a bir çalım daha atmak üzere. Ferdi Kadıoğlu getiriyor...

2
Abone Olgoogle-news

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 11 isimle sözleşme imzaladı.

4
Abone Olgoogle-news

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti.

6
Abone Olgoogle-news

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak yeni sezon için iddiasını güçlendirmişti.

7
Abone Olgoogle-news

Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

8
Abone Olgoogle-news

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

9
Abone Olgoogle-news

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Frey, Allahyar, Jailson ve Sadık Çiftpınar için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

10
Abone Olgoogle-news

Kanarya ayrıca Garry Rodrigues ile de yollarını ayırabilir. Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin en az 1 kanat transferi daha yapması bekleniyor.

11
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe için bu doğrultuda yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü.

12
Abone Olgoogle-news

Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı.

13
Abone Olgoogle-news

Bu transfer için Fenerbahçe'nin genç yıldızının aracı olması bekleniyor.

14
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi. (Takvim)

15GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Arnaut Danjuma'nın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.

16KİRALAMA İDDİALARI
Abone Olgoogle-news

KİRALAMA İDDİALARI

Temmuz aylarında Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; sarı kırmızılı ekibin Arnaut Danjuma'yı kiralamak için harekete geçtiği iddia edilmişti.

17İŞTE O HABER
Abone Olgoogle-news

İŞTE O HABER

Mali şartlar düşünülerek takıma takviye yapılması konusunda görüş birliği oluşurken özellikle kiralık anlaşması biten ve Türkiye'den ayrılan Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçildi.

18
Abone Olgoogle-news

Cimbom'da Nijeryalı futbolcunun yerine yine bir Nijeryalı isim, Arnaut Danjuma ismi gündeme geldi.

19
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth'un sezon başında 18 milyon euro ödeyerek aldığı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in durumunun araştırılmasını istediği bildirildi.

20
Abone Olgoogle-news

Nijeryalı olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden genç oyuncunun kiralanması için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı bildirildi.

21
Abone Olgoogle-news

Danjuma'nın Onyekuru gibi hem kanat hem de forvet oynayabilmesinin avantaj olarak görülüyor.

22
Abone Olgoogle-news

Brugge'dan Bournemouth'a transfer olan Arnaut Danjuma, bu sezon 14 maça çıktı. Tecrübe kazanması için ve kendisini göstermesi için kiralanması düşünülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi